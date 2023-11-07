Joeman涉毒形象暴跌！超商火速下架聯名三明治 「內部公文」曝光
百萬網紅Joeman昨（6）日被警方在家中搜到毒品遭逮，目前已無保請回，形象受創，許多業配及代言都岌岌可危。超商首先開出第一槍！超商2月和Joeman聯名的三明治商品，昨日晚間公告「因商品規格不符，請門市協助全數下架」，Joeman正面形象崩塌，被及時切割，恐遭到廠商求償。
記者薛羽彤／綜合報導
有網友在PTT《八卦版》上，分享出一張超商內部文件的截圖，上頭清楚寫著，收文者是全台門市，公告「JOE式醬燒烤雞蛋三明治下架與即日起修配通知」，而說明欄則寫下該商品的品號，指出「因商品規格不符，請門市協助全數下架（含11/6與11/7進貨商品）」，並於7日至10日至ST訂貨機Key-in退貨，商品直接丟棄不回收，強調商品即日起休配。
據悉，超商昨日晚間8點半就發出此公告，切割Joeman，緊急危機處理，《NOWnews今日新聞》詢問超商官方此事，目前沒得到回應。記者實際詢問超商加盟業者，店家證實總公司公告一事，並表示Joeman聯名的三明治一個要價59元，熱潮過了就已沒進貨，「因為太貴不好賣。」可見商品下架並無受到太大影響。
對於Joeman遭到超商火速切割，網友們紛紛表示，「現在可能是要被叫回來要求賠償」、「原來還有合作，真的有人買喔」、「早該下了，滯銷三明治」、「找這咖代言本來就一堆人不爽了，發生這種事也是意料之內，企劃真的有夠天才」、「他現有的商案跟合作都會被取消，廠商要顧公關跟形象。」
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