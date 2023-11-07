MLB／大谷翔平爭奪戰競爭激烈！美媒分析：紅襪想搶人卻陷入困境
大聯盟（MLB）自由市場在3日正式開啟，日籍二刀流大谷翔平爭奪戰也隨即展開，日前《ESPN》記者Alden Gonzalez就直言波士頓紅襪將會是這場爭奪戰中的最大黑馬，對此《NBC Boston Sports》也在7日節目中做出分析，認為洛杉磯道奇會是紅襪最大競爭對手，且紅襪自己也要在今年季後補強有所作為才有望吸引大谷翔平加盟。
記者張志宇/綜合報導
Alden Gonzalez日前就直言，「紅襪將會是這場爭奪戰中的最大黑馬，我身邊的球團高層人士皆透露，大谷翔平長期對於加盟紅襪深感興趣」，且隨著Craig Breslow接任總管，並取得老闆John Henry同意後，將在今年自由市場將無補強預算限制。
《NBC Boston Sports》認為紅襪能否拿下大谷翔平的關鍵，將會是在今年自由市場的補強，「畢竟紅襪已經2年無緣季後賽，大谷翔平離開洛杉磯天使，無疑就是想去到有競爭力的球隊，但紅襪目前並沒有辦法滿足大谷翔平，所以今年休賽期的操作，對於是否能簽下大谷翔平將十分關鍵。
此外《NBC Boston Sports》更點出要簽下大谷翔平的球團，「洛杉磯道奇將是最大的競爭者，即使道奇連兩年止步季後賽首輪，但他們仍年年保持穩定，近5年內都順利進到季後賽，更在2021賽季拿下世界大賽冠軍，且若是道奇想要，銀彈攻勢並不是問題。。
《今日美國》記者Bob Nightengale也透露，大谷翔平最有可能在洛杉磯道奇、紐約大都會、紐約洋基、波士頓紅襪中做出選擇，這4支球隊將是最有機會拿下大谷翔平的球隊。