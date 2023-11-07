算命影片又挖出！Joeman、劉芒「都被建議改名」　2人未改全出事

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而在算命時，Joeman先開始算，除了算本名之外也算「九妹」這個名字，王宥鈞老師提到「九」代表「九五至尊」，人際關係、天格、父母親都是很好，因為你屬龍所以用九是好的，有知名度會賺錢，但是妹的話就是因為你的個性，你的個性會影響到你的財庫，這個妹字一個女字旁加上羊，羊跟龍糾纏不清，「所以用這個妹不好」，所以我建議你換一個英文名字。當時Joeman還開玩笑問「所以黑粉叫我九面是比較好的」，老師也回應對。
而輪到劉芒時，王宥鈞老師則說「你有才華，可以出名，但是妳不要太固執，順著大家的意思去調配最好，妳會更順利」。王宥鈞老師直言「芒字我覺得妳另外找個字好不好」，芒字下面是個亡，這個亡代表你的錢都沒有了，而且還有刀劫」。劉芒也表示「從取了這個名字之後，確實做了蠻多手術的，包括膝蓋車禍、喉嚨扁桃線」。
然而兩人在算命老師建議改名之後，都是持續使用「Joeman」以及「劉芒」的名字，後來劉芒被攝影師踢爆在工作上有刁難的情況，Joeman則是被爆出持大麻遭到逮補，兩人相繼出事。不少網友紛紛回頭看影片表示「真玄！老師還有說九妹狗、羊、兔年要低調小心，結果兔年就出事了」、「姓名學真的很神奇，來朝聖一下」。
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