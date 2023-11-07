MLB／台美混血Corbin Carroll入圍新人王！將與千賀滉大一同競爭
大聯盟（MLB）在昨（6日）公布金手套獎獲獎者後，在今（7日）也陸續公佈其他獎項入圍選手名單，其中美國聯盟與國家聯盟新人王候選人也在今公布，美國聯盟入圍的為Tanner Bibee（守護者）、Triston Casas（紅襪）、Gunnar Henderson（金鶯），國家聯盟入選的有「台美混血」Corbin Carroll（響尾蛇）、James Outman（道奇）與千賀滉大（大都會）。
記者張志宇/綜合報導
其中國聯新人王本季競爭相當激烈，因為台裔美籍大物Corbin Carroll與日籍投手千賀滉大，都在本季繳出亮眼成績，日媒《日刊體育》更直言，「千賀滉大能否拿下國聯新人王，Corbin Carroll將是他最大的競爭者。」
Corbin Carroll本季153場出賽中，繳出161安、包括25轟、76分打點，打擊率為0.285，WAR為高檔的5.4（只要他出場就能為球隊多打下5.4場勝利），此外Corbin Carroll也是美國職棒史上，首位達成單季25轟、50盜的新秀球員。
效力大都會的日籍強投千賀滉大，在首年就先發出賽29場，共主投166.1局繳出12勝7敗、防禦率2.98、202K、WAR4.5（只要他出場就能為球隊多打下4.5場勝利）的成績。