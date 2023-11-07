北台灣今驟降7度！週五再迎「入秋最強冷空氣」 全台最低溫15度
受到東北季風影響，今（7）日北台灣天氣較涼，白天高溫僅剩攝氏23至25度左右，和昨（6）日相比有攝氏7度的落差，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，明後兩天（11月8日至11月9日）氣溫回暖，但週五（11月10日）傍晚起，鋒面及規模較大的東北季風逐漸南下，持續影響到下週一（11月13日）晚上及下週二（11月14日），全台平地最低氣溫可降至攝氏15度左右。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天水氣逐漸減少，大台北、宜蘭短暫雨後轉多雲，花東仍有局部短暫雨，北部、東半部稍轉涼，桃園以南多雲時晴，高溫略降、影響不大。各地區氣溫分佈上，北部攝氏19至27度、中部攝氏20至31度、南部攝氏22至33度、東部攝氏20至30度。
吳德榮說明，明日至週五白天，由於東北季風減弱，天氣好轉，各地晴時多雲，白天氣溫明顯回升，又是「晝暖夜涼」、日夜溫差大的天氣。週五傍晚起，鋒面及另一波規模較大、水氣較多的東北季風逐漸南下，影響達4天之久，為入秋以來最強一波，但離「大陸冷氣團」的強度仍有段差距。
吳德榮提醒，週末起北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐日緩降，下週一晚上及週二的早晚，氣溫將會降至最低，其中台北測站約可降至攝氏18度左右，全台平地最低氣溫則可降至攝氏15度左右，北台整天偏涼微冷，要注意添衣，中南部氣溫也會感受到下降。