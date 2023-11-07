美元隨公債殖利率反彈！日圓貶回150 新台幣也翻貶下探32.183元
在美債殖利率上漲支撐下，美元指數回升至105.34附近，亞洲主要貨幣包括日圓等也回貶，其中日圓回到150價位，新台幣兌美元經歷前一交易日大升1.6角後，今（7）日也開低走低，一度下探32.183元，貶值4分。不過，由於市場聚焦美國聯準會（Fed）主席鮑爾等官員談話，以尋找利率政策進一步訊息，新台幣目前貶幅有限，高低價差僅3.3分，目前在32.18元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國10年期公債殖利率從上周五4.557%升至4.662%，本周美國財政部將再標售約1120億美元的3年期、10年期以及30年期公債。受美國公債殖利率上漲支撐，美元指數也扭轉大跌走勢，一度失守105，下探104.85，目前回升在105.35附近震盪。
在美元指數回升之下，亞洲主要貨幣兌美元經歷前一交易大幅彈升後，今日也拉回整理，其中日圓又回貶至150價位，來到150.15兌1美元附近，韓元兌美元也拉回至1300之上，來到1303.06附近，離岸人民幣也走貶來到7.2831兌1美元附近。
至於新台幣兌美元在經歷前一交易日大升1.6角後，今日早盤開低走低，以32.15元、貶值0.7分開出，在亞幣回貶及台股走跌下，新台幣也進一步下探32.183元，貶值4分，但由於市場也關注本周包括聯準會主席鮑爾等將發表談話，市場轉趨觀望，新台幣目前在32.18元震盪整理。