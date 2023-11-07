蕾菈夢想成真「想成為跟九妹一樣YouTuber」　同日持毒遭逮超諷刺

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蕾菈下周一12日就要迎接27歲生日，卻提早收到「驚喜」呼麻被抓的慘況。她起初是在信義區被孫生搭訕，之後因緣際會跨進自媒體事業，加入「反骨男孩」模仿起鄧紫棋，一入行就爆紅，這也讓她承受極大壓力，曾接受Joeman訪問時吐心聲：「我其實常常在跟夥伴講，我覺得壓力很大，因為大家都會放大檢視，只要稍微一點差錯，就會瞬間掉下來。」
她曾經被網友的酸言酸語搞得非常憂鬱，心想：「為什麼要這樣，大家都是人，人為什麼要去為難別人。」後來看了書籍《被討厭的勇氣》才解開心結，認為別人的想法永遠管不到，「人生是自己的、別人是別人的，不能去參與別人的人生，當然別人也不能參與你的人生，所以當你今天被罵的時候應該要想，他罵他的、我過我的，不關我的事，因為他的人生他自己要負責。」想必蕾菈現在更能懂得，為自己行為負責的道理。
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