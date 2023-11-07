Joeman涉毒恐賠千萬！Toyz盤點「頂級網紅」身價　嘆：真的完了

蕾菈夢想成真「想成為跟九妹一樣YouTuber」　同日持毒遭逮超諷刺

▲蕾菈和Joeman同日持毒遭逮，過去發言「想成為跟九妹一樣YouTuber」變得格外諷刺。（圖／翻攝《Joeman》）
▲蕾菈和Joeman同日持毒遭逮，過去發言「想成為跟九妹一樣YouTuber」變得格外諷刺。（圖／翻攝《Joeman》）

記者蔡依庭／綜合報導

Joeman（九妹，本名翁雋明）和蕾菈都是知名網紅，YouTube頻道分別擁有259萬人及94萬人追蹤，相當受喜歡，但昨（6）日他們持有大麻遭逮，人設瞬間翻車。他們昔日的創作或言論一一被挖出，蕾菈在4年前才23歲，以超勵志標題「為母則強的少女網紅」上Joeman頻道，並分享踏入自媒體事業的目標是「想成為跟九妹一樣的YouTuber」。如今，她在事業上確實成功了，卻也相當諷刺，因為2人好巧不巧同日持大麻被逮。

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▲Joeman（右）預言蕾菈可以成功成為和自己一樣的YouTuber。（圖／翻攝《Joeman》）
▲Joeman（右）預言蕾菈可以成功成為和自己一樣的YouTuber。（圖／翻攝《Joeman》）
蕾菈在4年前上Joeman頻道接受訪問宣傳寫真集，當時談起她第一段婚姻離婚時絕望地吞安眠藥輕生，到後來挺過低潮瞬間爆紅，卻得扛下被放大檢視的壓力。踏入自媒體事業，蕾菈的目標是「想成為跟九妹一樣的YouTuber」，如今她某種程度上是成功了，除了事業上的成就，還諷刺地雙雙成為同日持麻被抓的網紅。

蕾菈下周一12日就要迎接27歲生日，卻提早收到「驚喜」呼麻被抓的慘況。她起初是在信義區被孫生搭訕，之後因緣際會跨進自媒體事業，加入「反骨男孩」模仿起鄧紫棋，一入行就爆紅，這也讓她承受極大壓力，曾接受Joeman訪問時吐心聲：「我其實常常在跟夥伴講，我覺得壓力很大，因為大家都會放大檢視，只要稍微一點差錯，就會瞬間掉下來。」

她曾經被網友的酸言酸語搞得非常憂鬱，心想：「為什麼要這樣，大家都是人，人為什麼要去為難別人。」後來看了書籍《被討厭的勇氣》才解開心結，認為別人的想法永遠管不到，「人生是自己的、別人是別人的，不能去參與別人的人生，當然別人也不能參與你的人生，所以當你今天被罵的時候應該要想，他罵他的、我過我的，不關我的事，因為他的人生他自己要負責。」想必蕾菈現在更能懂得，為自己行為負責的道理。 

▲Joeman（中）7個月前上蕾菈（右）頻道表示「不想很高調」都，事到如今都能成為哏圖。（圖／翻攝《我是蕾菈I'm Lyla》）
▲Joeman（中）7個月前上蕾菈（右）頻道表示「不想很高調」，事到如今能成為哏圖。（圖／翻攝《我是蕾菈I'm Lyla》）
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