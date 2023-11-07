雙11吃到飽優惠！漢來海港APP開搶「Buffet買1送1」：午晚餐都有
雙11購物節即將到來！旗下有多家餐飲品牌的漢來美食，去年甫推出「來美食」APP的「食尚品味節」活動，今年將再次於11月9日至11月12日登場，有1,111元折價券、買1送1優惠、指定品項免費兌換券等超殺優惠外，消費滿1,111元，再加碼抽今年全新開幕台北漢來大飯店的住宿券。而台北遠東香格里拉飯店也慶祝雙11，線上旅展加碼推出「雙11限時限量超閃優惠」：遠東Café自助下午茶、早餐2客券皆只要1,111元。
記者葉盛耀/綜合報導
今年來美食APP推出的「食尚品味節」，凡下載註冊成功的來美食APP會員，皆可在11月9日至12日活動期間每天早上9點搶領限量品牌專屬優惠券，除了有全品牌通用的1,111元折價券外，還延續去年大受好評的人氣品牌「漢來海港」午餐、下午餐、晚餐各時段買1送1優惠，將於這三天的每天9點登場，據悉每日限量約僅有百來組，想搶買一送一優惠，記得要定好鬧鐘。
另外還有「漢來蔬食」指定品項11元優惠價、「漢來上海湯包」指定甜品兩份11元等限量優惠。此外，今年10月甫登場，位於台北漢來大飯店的日日烘焙坊、大廳酒廊也在活動期間推出不同品項免費兌換券。
漢來美食提到，今年為了不再發生網路塞車不給力的情況，漢來美食IT小組特別在活動期間加開伺服器，以因應忠實顧客們的踴躍響應，期待藉著此波活動再創下載新高峰，招攬新會員，提升消費者對於來美食APP使用率。
漢來美食也說，近來致力發展會員經濟，推出自家來美食APP短短一年已收穫33萬會員，每月會員消費金額也已達集團餐廳總營業額的40%，期間不斷優化會員使用體驗，除了線上訂位、餐廳最新消息、消費集點、自動派發用餐意見表等功能外，未來也規畫推出互動遊戲、點數商城，提供會員更多優惠內容及使用體驗。
另外，台北、台南遠東香格里拉與Mega50餐飲及宴會三館於台北國際旅展，聯手推出各式餐飲、住房、健身按摩優惠券，旅展四天現場業績2,400萬元。現在台北遠東香格里拉飯店也宣布，線上旅展將持續推出至11月17日，其中11月11日逢雙11，還加碼推出「雙11限時限量超閃優惠」：遠東Café自助下午茶、早餐2客券皆只要1,111元。