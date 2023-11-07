鏟屎官看過來　女性對貓狗皮屑過敏遠高於男性

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亞洲大學附屬醫院檢驗科主任余志強表示，過敏性疾病盛行率在全球各國正逐步攀升，典型過敏性疾病包括氣喘、鼻炎、異位性皮膚炎、結膜炎、食物過敏、藥物過敏、昆蟲過敏和過敏性休克等，嚴重者有致命風險；根據衛福部統計，國內每年有高達355萬人次因過敏疾病就醫，不僅患者飽受困擾，健保負擔更是日益沈重。
因此，亞大醫院檢驗科團隊、亞大醫學檢驗暨生物技術學系及中國附醫臨床試驗中心合作，分析五年來曾經到院安排過敏原抽血檢測的近萬名患者，並細分出國人最容易過敏的36種物質，包括吸入性、食物性、接觸性等三大類過敏原加以比對，研究結果日前獲發表於國際期刊《British Journal of Biomedical Science》，顯見過敏疾病議題深受重視。
余志強指出，根據該研究分析顯示，前10名過敏原分別為粉塵螨 (41.8%)、屋塵螨 (37.9%)、家塵(24.6%)、蟑螂混合物(17.7%)、螃蟹(12.6%)、蛤蜊(9.8%)、蝦子(9.1%)、貓皮屑(8.1%)、豬草(8%)和花生(7.8%)，且多數民眾體內有1種以上過敏原，若單以「食物性過敏原」統計，螃蟹、蛤蜊、蝦子、花生和牛肉則名列前五名。
余志強也指出，36種過敏原統計數據中，性別比例多呈現「男高於女」，尤其男性在「家居塵蟎」和「蟑螂混合物」等室內過敏原的敏感率，更高達47.4%及42.8%，唯獨「貓皮屑」、「狗皮屑」這兩項，反倒是「女高於男」的顯著結果，分別為9.2% vs. 7.6%及7.6% vs. 6％，這一研究結果提醒有養寵物的女性朋友們，務必關注自身的過敏情況，若出現過敏反應，應儘快就醫。
亞大醫院過敏免疫風濕科副院長蔡肇基也強調，「預防絕對勝於治療」，想要緩解過敏性疾病的症狀與不適，除了常見的藥物治療和建立良好的生活習慣等方法外，遠離過敏原是最根本的防治方式，因此民眾不妨先了解自身體質及過敏原，以盡量避免和減少接觸這些過敏原和刺激物質，才是最好的保健之道。