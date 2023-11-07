亞錦賽／王貞治有機會來開球！大巨蛋開箱 中華隊首戰對決韓國
2023亞錦賽將於12月3日開打，在台北大巨蛋開打，這也將是大巨蛋啟用後的第一個大型國際賽事，中華棒協公布近期24人球員名單以及教練團人選，「世界的王」王貞治有望來台，並擔任大巨蛋開球貴賓，而王貞治也在職棒元年1990年曾來台為開幕戰開球，到現在都還是為球迷津津樂道。
記者吳政紘/綜合報導
這次中華隊名單組成，味全龍徐若熙、劉基鴻等主力都參與，中信兄弟宋晟睿、陳文杰等未來之星，以及旅外好手林昱珉、陳聖平，日本火腿鬥士隊孫易磊等都會參與賽事，獅隊也有林靖凱、劉予承等好手參加。
本屆亞錦賽中華隊由總教練郭李建夫率領，新北市成棒隊主帥周宗志、臺體大總教練林宗毅、合庫教練洪煒杰和余浩奕等共5人組成亞錦賽中華隊教練團，24人名單中，有20位是職業球員，由於國際賽事也算在積分，中華隊若是奪冠，有機會保持優勢在明年世界12強賽、奧運資格賽中維持較好的順位。
中華隊首戰在12月3日晚間對決韓國，這也確定將是大巨蛋首場國際賽事，中華隊預賽會移到台中洲際棒球場、對戰巴勒斯坦、香港隊，之後超級循環賽起晉級球隊都在大巨蛋進行賽事，排名賽則移到新莊棒球場進行，12月10日季軍賽、冠軍賽都是在台北大巨蛋進行。