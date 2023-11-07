MLB／大谷翔平為何讓豪門球隊追逐！宛如2019年NBA Leonard爭奪戰
隨著大谷翔平在本季成為自由球員，也讓各球隊高層的商業大戰正式開打，此次大谷翔平成為自由球員的影響度，宛如就像2018-19休賽季時的NBA，當年各球隊在爭奪幫助多倫多暴龍奪冠的Kawhi Leonard ，為什麼會說這次狀況十分類似，並不是說Kawhi Leonard在NBA的影響力猶如大谷翔平，就讓《NOWnews今日新聞》帶各位以商業角度看看這兩位自由球員在當年帶給自由市場影響的雷同處。
記者張志宇/綜合報導
首先先談到2019年Kawhi Leonard 成為自由球員後，在當年所有市場上想補強的球隊，都在等 Leonard 的決定，可說是牽一髮而動全身，當年的洛杉磯湖人就因為在等待Leonard加盟的承諾，而錯過許多能補強的時機，反觀當年的洛杉磯快艇則是在等到Leonard的加盟承諾後，馬上啟動交易換來Paul George，這些都是所謂的連鎖反應。
再來談談今年的大谷翔平，大谷翔平確實值得一份年均薪資5000萬美金的合約，畢竟能投又能打的選手，從古至今不外乎就僅有Babe Ruth能做到，相信一年5000萬美金只是一個基準數，但對各球團來說這並不是小數目，且近年大聯盟數據化，對於在給出這種大合約的確會有所卻步。
但仍有球團將不計代價簽下大谷翔平，就好比豪門球隊洛杉磯道奇、波士頓紅襪、紐約洋基、紐約大都會，但這就將造成這幾支球隊之間的博弈，豪門球隊都在等待大谷翔平的決定，相信只有在大谷翔平做出決定後，自由市場才會真正的活躍起來，畢竟若大谷翔平簽下年均薪資5000萬美元的合約，那些錯過大谷的豪門球隊，能夠運用原本要簽下大谷的錢去自由市場鎖定其他目標。
但只能說這些豪門球隊就是在做賭注，因為一但大谷翔平爭奪戰時間拉長，他們也將有很大機會錯過自由市場中其他大咖球員，如：Aaron Nola、Blake Snell、Cody Bellinger，但不得不說今年MLB的自由市場大戰將會比往年還來的精彩，甚至是要說近10年來最精彩也不為過。