全台之冠　中市農村酒莊榮獲國際酒類大賽3金2銀

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市農業局表示，2023布魯塞爾世界酒類競賽共有57個國家、2,383件酒品報名角逐，競爭激烈，並由來自32國、138名專業裁判盲測。此次台灣農村酒莊獲獎計有9件，其中台中市獲獎5件，分別由台中市大安區農會酒莊「薯燒酎」及台中市霧峰區農會酒莊「初霧-純米吟釀、極清-大吟釀」榮獲金牌，另台中市霧峰區農會酒莊「初霧燒酎」及台中市大安區農會酒莊「芋燒酎」榮獲銀牌，得獎數量領先全台，發揮地方物產的影響力。
農業局指出，大安區農會酒莊為釀造屬於台灣的「在地酒」，釀酒師特別研習日本燒酌的製作技術，釀造出台灣本地獨特的酒香，結合當地芋頭與台農57號蕃薯的特性改良，釀造順口且細緻的「芋燒酎」及「薯燒酎」。
霧峰為稻米產區，獨具芋頭香氣的「益全香米」更是台中在地特色米種，農會不僅邀請日本首席釀造清酒博士廣井忠夫先生來台傳授釀造技術，並安排農會酒莊釀酒師遠赴日本新潟酒鄉武藏野酒造實地見學；此次得獎3件酒品即選用當地栽種「益全香米」與埔里山泉名水釀造，入口後漸漸散發出多層次的果香、米香、花香，其中所精釀的「初霧-純米吟釀」，是台灣目前唯一符合日本清酒品質與等級要求的產品，2010年起霧峰農會酒莊的產品陸續於德、法、比利時等國獲獎，逐漸打開知名度。
此外，農業局近年投入輔導農村酒莊，直至2011年霧峰酒莊的初霧燒酎於布魯塞爾烈酒競賽獲金牌，為台灣於國際酒類競賽中獲得首面金牌紀錄，自此台灣地酒於國際競賽中年年獲獎；在農村酒莊不斷精進發展下，去年農業局輔導霧峰區農會「初霧燒酎」推出第59屆金馬獎聯名貴賓禮品，今年農業局再度攜手霧峰區農會、明道中學一同合作將「荔枝蜂蜜酒」以永續包裝設計，並實踐聯合國SDGs第12項「負責任的消費與生產」指標為製作原則，做為金馬60貴賓禮品，希望讓消費者更認識這塊土地豐沛的風土滋味。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！