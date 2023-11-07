日圓貶回150！換匯再現0.2179元甜價 專家點出這原因貶勢未扭轉
在美債殖利率上漲支撐下，美元指數回升至105.34附近，亞洲主要貨幣包括日圓也回貶，其中日圓兌美元貶回150價位，新台幣兌美元今（7）日早盤同樣也翻貶，但貶幅較小，也使得日圓兌新台幣換匯價有再低一點，台灣銀行日圓現鈔賣出價早盤來到0.2179元波動新低價。外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示認為，日本貨幣政策沒有改變，日圓貶勢就還沒反轉，有旅遊換匯需求可以進場，若是投資仍不建議。
記者顏真真／台北報導
上周美國聯準會（Fed）利率會議後，美元一路修正，甚至一度跌破105大關，但最後還是收在105上方，也給了美元消化賣壓的機會，加上美國10年期公債殖利率也從上周五4.557%升至4.662%，本周美國財政部也將再標售約1120億美元的3年期、10年期及30年期公債，美元指數也出現反彈，在105.35附近。
不過，隨著美元指數反彈，今日亞洲主要貨幣兌美元轉弱，日圓也從149.18價位貶回105之上，早盤一度來到150.15兌1美元，目前在150.07附近震盪。至於新台幣兌美元早盤也回貶，只是貶幅有限，目前最低下探32.2元，貶值5.7分，目前在32.183元震盪。也由於日圓貶幅較大，使得日圓兌新台幣換匯價有便宜一點，今日早盤台銀日幣現鈔賣出價一度又見到0.2179元的波段新低價，目前在0.2181元附近。
外匯專家李其展受訪時指出，雖然日圓兌美元一度升破150關卡，只要沒升破148.8元，日圓貶值趨勢就還未反轉，即便升破148.8可能會修正一段，日圓會升一段，但他也不認為日圓就會開始快速升值，因為日本貨幣政策並沒有改變，因此，他建議，有旅遊換匯需求的人，這時候就可以進場，投資則還是不建議。