護師公會喊萬元獎勵金 薛瑞元二度否決：談加薪沒人會滿意
護理師團體持續抗議工作環境惡劣、人員薪資過低，私立醫院、公立醫院紛紛宣佈加薪挽救潛在的人力出走潮，但護理師團體仍堅持應有「不分公私立醫院」的調薪措施、給予每位護理師每月萬元獎勵金並持續2年，對此衛福部長薛瑞元今（7）日接受媒體聯訪時再度打槍相關訴求，直呼2次「不可行」。
記者林志怡／台北報導
自今年下半年起，護理師等醫事人員持續抗議勞動環境惡劣、薪資過低等問題，尤其護理師護士公會全國聯合會更喊出多項訴求，其中包括「應屆畢業護理師年薪不含夜班費至少70萬元」、「由政府編列預算優先補助醫院護理人員薪資，每人每月一萬元直接撥入個人帳戶鼓勵留任，為期至少2年」等措施。
然而，前述2項訴求均遭衛福部否決，但後續私立醫院、公立醫院分別實施調薪措施，昨（7）日衛福部所屬部立醫院也宣布明年1月起，不分公職或約聘，全員配合政策調薪4%、最高調幅可達2500元；護師公會對此表示感謝，但強調，年薪保障與留任獎勵金制度仍應實施，方可留住護理師。
但薛瑞元今日上午出席2023臺灣全球健康福祉論壇開幕典禮、會前接受媒體聯訪表示，護理師公會認為還是要每人加薪一萬塊、持續兩年，「這個是不可行的做法」，包括護理師公會幹部所在的醫院有沒有辦法這樣做都是個問題。
此外，薛瑞元也表示，公私立醫院都願意提供護理人員加薪措施，但也不是說一下子就要加到多少的水平，而依照護師公會的想法，先每人加一萬、兩年後再減回來，「這不可行啊」，他也無奈表示，「在談加薪，永遠沒有人會說滿意、會說謝謝啦，但是我們有這樣的誠意。」