邱毅爆即將「柯郭配」　柯文哲：他沒有說一定要什麼位置

釋出藍白合善意歡迎柯文哲站台　李明璇送曾尹儷花籃

▲國民黨高雄市第八選區立委參選人李明璇致贈花籃給民眾黨高雄市立委第一選區參選人曾尹儷（圖），祝福曾尹儷能在此次選舉中能高票當選。（圖／翻攝畫面）
▲國民黨高雄市第八選區立委參選人李明璇致贈花籃給民眾黨高雄市立委第一選區參選人曾尹儷（圖），祝福曾尹儷能在此次選舉中能高票當選。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2024總統暨立委選舉還有2個多月就要投票，民眾黨高雄市立委第一選區參選人曾尹儷6日舉行競選總部成立大會，總部外眾多花籃中，赫見國民黨高雄市第八選區立委參選人李明璇所致贈的2大盆花藍，引發關注，立委選戰已經藍白合？李明璇認為，2024大選的情勢，在野陣營是一定要合作的，他也歡迎柯文哲黨主席，歡迎任何願意幫我站台的人。

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李明璇致贈的2盆大花籃送抵曾尹儷競選總部，因賀卡寫下「前進國會，為民發聲」幾個賀詞，隨即引起現場媒體注意，因國民黨並未在高雄第一選區提出立委參選人，第一選區是否已經藍白合，李明璇表示，國民黨未提名形同禮讓民眾黨，大家可以看到，近期有超過60%的民眾希望政黨輪替，國民黨與民眾黨也持續談「藍白合」，也就是大部分的人都不希望在野分裂。

李明璇說，2024大選的情勢，在野陣營是一定要合作的，畢竟「政黨的利益可以拋棄，但是台灣的未來絕對不行」，從近期藍白合作的議題，也可以看見基層的焦慮。種種跡象都顯示，「在野不能分裂、藍白必須要合作」，這就是人民的心聲，也是多數高雄人的心聲，「我正在競選民意的代表，我會勇敢表達基層的聲音。」

「所以我也歡迎柯文哲黨主席，歡迎任何願意幫我站台的人，大家有共同的目標，要政黨輪替、幫助台灣的民主更進步」李明璇強調，她個人還是希望在野的領導階層，能夠平心靜氣地坐下來談，真正誠心誠意的團結合作，才是全民所樂見的。所以他選擇釋出對藍白合最大善意，為民眾黨在濁水溪以南唯一提名的立委參選人加油打氣，一起努力前進國會，她也祝福曾尹儷能在此次選舉中能高票當選。

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