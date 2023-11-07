釋出藍白合善意歡迎柯文哲站台　李明璇送曾尹儷花籃

2024總統暨立委選舉還有2個多月就要投票，民眾黨高雄市立委第一選區參選人曾尹儷6日舉行競選總部成立大會，總部外眾多花籃中，赫見國民黨高雄市第八選區立委參選人李明璇所致贈的2大盆花藍，引發關注，立委選戰已經藍白合？李明璇認為，2024大選的情勢，在野陣營是一定要合作的，他也歡迎柯文哲黨主席，歡迎任何願意幫我站台的人。
記者鄭婷襄／高雄報導
李明璇致贈的2盆大花籃送抵曾尹儷競選總部，因賀卡寫下「前進國會，為民發聲」幾個賀詞，隨即引起現場媒體注意，因國民黨並未在高雄第一選區提出立委參選人，第一選區是否已經藍白合，李明璇表示，國民黨未提名形同禮讓民眾黨，大家可以看到，近期有超過60%的民眾希望政黨輪替，國民黨與民眾黨也持續談「藍白合」，也就是大部分的人都不希望在野分裂。
李明璇說，2024大選的情勢，在野陣營是一定要合作的，畢竟「政黨的利益可以拋棄，但是台灣的未來絕對不行」，從近期藍白合作的議題，也可以看見基層的焦慮。種種跡象都顯示，「在野不能分裂、藍白必須要合作」，這就是人民的心聲，也是多數高雄人的心聲，「我正在競選民意的代表，我會勇敢表達基層的聲音。」
「所以我也歡迎柯文哲黨主席，歡迎任何願意幫我站台的人，大家有共同的目標，要政黨輪替、幫助台灣的民主更進步」李明璇強調，她個人還是希望在野的領導階層，能夠平心靜氣地坐下來談，真正誠心誠意的團結合作，才是全民所樂見的。所以他選擇釋出對藍白合最大善意，為民眾黨在濁水溪以南唯一提名的立委參選人加油打氣，一起努力前進國會，她也祝福曾尹儷能在此次選舉中能高票當選。