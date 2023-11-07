雙11優惠！喜來登「整隻龍蝦＋烤雞」1111元 礁溪晶泉丰旅祭41折
雙11即將來臨，台北喜來登今（7）日起至11月12日推出「人氣美食外帶全品項1,111元」，像是「焗烤龍蝦套餐」，包含焗烤整尾龍蝦，搭配皮脆肉嫩的松露烤雞腿與燻鮭魚凱薩沙拉，外帶只要1,111元，各餐點折扣後平均最低45折起。礁溪晶泉丰旅也於雙十一檔期官網獨家推出「提前FUN寒假 蕃茄壽喜燒吃到飽」，一泊二食家庭熱銷溫泉套房，主打寒假旺日週日出遊不加價，折扣優惠直達4.1折起。
記者葉盛耀/綜合報導
今日起到台北喜來登有多樣外帶美食組合，都只要1111元，例如一次吃到龍蝦與烤雞的「焗烤龍蝦套餐」，還有「雙11泰狂歡組」，包含SUKHOTHAI餐廳招牌超厚月亮蝦餅、炭烤松阪豬、濃醇紅咖哩雞。「噶瑪蘭豚獨享餐」是安東廳帶骨噶瑪蘭豬，搭配鮮蝦凱撒沙拉、培根馬鈴薯麵疙瘩等；「日式烤魚雙拼獨享餐」以鰈魚味噌燒與甘鯛柚庵燒，搭配日式蒸蛋、味噌湯、季節時蔬等。多樣外帶美食全品項只要1,111元、折扣後平均最低45折起。
此外還限量推出米其林美食「請客樓雙11四人餐」，集合功夫四小菜醋溜雨來菇、黑松露素鵝、悄悄話等，搭配滋補香濃的砂鍋四臣湯、乾燒蝦球、蛤蠣絲瓜排與主廚推薦炒飯，優惠價4,500元，現省1,760元。
另外，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅，也於雙十一檔期趁勢加碼，官網獨家推出「提前FUN寒假 蕃茄壽喜燒吃到飽」一泊二食家庭熱銷溫泉套房回饋，主打寒假旺日週日出遊不加價。
以泉思家庭溫泉套房兩中床為例，可入住四位成人，每人每晚只要2,500元起，再加贈輕日式自助式早餐四客及溫泉蕃茄壽喜燒吃到飽四客，折扣優惠直達4.1折起。寒假1、2月入住再加碼平日週一至週三，享延遲退房至下午一點不額外加價的超值服務。優惠住房專案即日起至2023年11月11日止於線上官網開賣，可入住日期為即日起至2024年2月29日止。