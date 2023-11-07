LINE突然收「蝦皮到貨通知」！顧客嚇：明明沒好友　關閉方法曝光

雙11優惠！喜來登「整隻龍蝦＋烤雞」1111元　礁溪晶泉丰旅祭41折

▲台北喜來登飯店今（7）日起至11月12日推出「人氣美食外帶全品項1,111元」，其中「焗烤龍蝦套餐」有焗烤整尾龍蝦，松露烤雞腿與燻鮭魚凱薩沙拉，外帶只要1,111元。（示意圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登飯店今（7）日起至11月12日推出「人氣美食外帶全品項1,111元」，其中「焗烤龍蝦套餐」有焗烤整尾龍蝦，松露烤雞腿與燻鮭魚凱薩沙拉，外帶只要1,111元。（示意圖／台北喜來登提供）

記者葉盛耀/綜合報導

雙11即將來臨，台北喜來登今（7）日起至11月12日推出「人氣美食外帶全品項1,111元」，像是「焗烤龍蝦套餐」，包含焗烤整尾龍蝦，搭配皮脆肉嫩的松露烤雞腿與燻鮭魚凱薩沙拉，外帶只要1,111元，各餐點折扣後平均最低45折起。礁溪晶泉丰旅也於雙十一檔期官網獨家推出「提前FUN寒假 蕃茄壽喜燒吃到飽」，一泊二食家庭熱銷溫泉套房，主打寒假旺日週日出遊不加價，折扣優惠直達4.1折起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日起到台北喜來登有多樣外帶美食組合，都只要1111元，例如一次吃到龍蝦與烤雞的「焗烤龍蝦套餐」，還有「雙11泰狂歡組」，包含SUKHOTHAI餐廳招牌超厚月亮蝦餅、炭烤松阪豬、濃醇紅咖哩雞。「噶瑪蘭豚獨享餐」是安東廳帶骨噶瑪蘭豬，搭配鮮蝦凱撒沙拉、培根馬鈴薯麵疙瘩等；「日式烤魚雙拼獨享餐」以鰈魚味噌燒與甘鯛柚庵燒，搭配日式蒸蛋、味噌湯、季節時蔬等。多樣外帶美食全品項只要1,111元、折扣後平均最低45折起。

▲「噶瑪蘭豚獨享餐」是安東廳帶骨噶瑪蘭豬，搭配鮮蝦凱撒沙拉、培根馬鈴薯麵疙瘩等，也只要1111元。（圖／台北喜來登提供）
▲「噶瑪蘭豚獨享餐」是安東廳帶骨噶瑪蘭豬，搭配鮮蝦凱撒沙拉、培根馬鈴薯麵疙瘩等，也只要1111元。（圖／台北喜來登提供）
此外還限量推出米其林美食「請客樓雙11四人餐」，集合功夫四小菜醋溜雨來菇、黑松露素鵝、悄悄話等，搭配滋補香濃的砂鍋四臣湯、乾燒蝦球、蛤蠣絲瓜排與主廚推薦炒飯，優惠價4,500元，現省1,760元。

另外，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅，也於雙十一檔期趁勢加碼，官網獨家推出「提前FUN寒假 蕃茄壽喜燒吃到飽」一泊二食家庭熱銷溫泉套房回饋，主打寒假旺日週日出遊不加價。

以泉思家庭溫泉套房兩中床為例，可入住四位成人，每人每晚只要2,500元起，再加贈輕日式自助式早餐四客及溫泉蕃茄壽喜燒吃到飽四客，折扣優惠直達4.1折起。寒假1、2月入住再加碼平日週一至週三，享延遲退房至下午一點不額外加價的超值服務。優惠住房專案即日起至2023年11月11日止於線上官網開賣，可入住日期為即日起至2024年2月29日止。

▲礁溪晶泉丰旅也於雙十一檔期官網獨家推出「提前FUN寒假 蕃茄壽喜燒吃到飽」，一泊二食家庭熱銷溫泉套房。（圖／晶華酒店集團提供）
▲礁溪晶泉丰旅也於雙十一檔期官網獨家推出「提前FUN寒假 蕃茄壽喜燒吃到飽」，一泊二食家庭熱銷溫泉套房。（圖／晶華酒店集團提供）

雙11吃到飽優惠！漢來海港APP開搶「Buffet買1送1」：午晚餐都有

雙11吃雞！拿坡里6塊炸雞桶211元　肯德基「6炸雞＋6蛋撻」333元

雙11飲料優惠懶人包！再睡5分鐘、功夫茶、星巴克都「買一送一」

foodpanda「雙11折250」超難搶！內行人秘訣不藏了：7元吃麥當勞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞