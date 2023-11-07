藍委控反詐經費獨厚《民視》 政院：過程公開公正可受公評
國民黨立委王鴻薇今（7）日召開記者會，指控行政院反詐文宣發包給特定媒體，光是《民視》得標占總體反詐預算94％，總計4562萬元。對此行政院回應，政策及業務宣導經費依據《政府採購法》規定辦理，所有過程皆公開、公正，整體採購程序均遵循法令辦理，恪守相關規定，「絕無獨厚特定媒體，可受社會大眾公評。」
記者陳威叡／台北報導
對於王鴻薇指控政院反詐文宣獨厚《民視》，行政院發言人林子倫表示，行政院政策及業務宣導經費是依據《政府採購法》規定辦理，公開徵求委辦廠商，並經公開評選後完成簽約，據以策製相關文宣，並運用多元媒體通路刊播媒體廣告，所有過程皆公開、公正，整體採購程序均遵循法令辦理，恪守相關規定，絕無獨厚特定媒體，可受社會大眾公評。
林子倫表示，鑒於台灣詐騙犯罪案件仍然猖獗，為落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」的「三減策略」減少接觸、減少誤信、減少損害，全面遏止詐騙案件發生，實為當務之急，也是全民期待。因此行政院積極推動反詐騙宣導，滾動式因應最新詐騙型態及手法，即時運用各式防詐騙溝通素材，以民眾熟悉媒體通路加強推播，以降低民眾受詐機率、提升民眾識詐能力，進而有效阻攔詐騙行為。
林子倫表示，政府各部會業務屬性不同，各司其職做好反詐騙工作，力求從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四面向，努力降低詐騙案件，行政院尊重立法委員們對於政府預算的監督與指教，但相關內容應有所根據而非無端影射，政府會持續廣納建言，並致力落實打詐各項措施，保障國民權利，增進社會福祉。