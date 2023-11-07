總統藍白合談不攏 僅立委合作？藍委稱「有困難」：會流失基本盤
藍白合瀕臨破局，外界將希望放在「立委」先合作，而國民黨立委參選人李明璇也開第一槍，公開歡迎民進黨總統參選人柯文哲幫她站台。對此，國民黨立法院黨團副書記長李德維今（7）日坦言「有困難」，他指出，總統大選還有不分區立委政黨票、總統選票的問題，且小雞來邀請柯文哲站台，「說不定你想要擴大選票，反而流失基本盤」。
記者林怡昕／台北報導
李德維、立委林為洲今天召開「中嘉交易案，NCC還要查多久？」記者會，會後受訪時，被問及如果到時候總統合作破局，可以僅在立委方面合作？李德維表示，總統沒有合作的話，立委合作就會有困難。
李德維指出，首先，國民黨提名立委造勢場合，其他黨的總統參選人來，是否會影響國民黨自身基礎？因為還有不分區立委政黨票、總統選票的問題。
李德維再指，立委參選人邀請柯文哲，是否影響在國民黨內基礎，說不定你想要擴大選票，反而流失基本盤，更暗指李明璇，「搶佔媒體版面，講一些特殊的話，這是現在流行的作法」，他認為，到時候黨中央會有整體規劃，當然希望小雞不用太躁進，依照黨中央規劃，國民黨是一個團體，要打團體戰。
林為洲也認為很難，即使合作也是「零零落落」，如果柯文哲去幫小雞站台，國民黨總統參選人侯友宜當然要去，但如果兩人都站台，要喊當選時，「總統要不要喊，總不能在這場合喊柯文哲當選吧？」最好還是總統要合作，立委才有合作可能性。