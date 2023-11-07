擋泥板2.0重磅推出！黃捷曝將合作《山道猴子》作者推限定款
高雄市第六選區民進黨候選人黃捷，今（7）日早上在議會黨團總召江瑞鴻與黨團同事的陪同下，在民族、中正路口向上班的民眾揮手致意，黃捷透露，許多支持者敲碗的募款小物「黃捷擋泥板」，除了會推出原本的經典款版本，這次將會和《山道猴子的一生》合作，推出「擋泥板2.0」限定聯名款。
記者鄭婷襄／高雄報導
黃捷說，擋泥板的消息一出，就有很高的詢問度，今天她也宣布，會找來《山道猴子的一生》作者Eric合作，也因為她長期關心人本交通的議題，且致力推動交通改革，不僅在議會質詢監督，也常與路權團體合作開公聽會、辦活動。
《山道猴子的一生》是YouTube創作者Eric Duan推出的自製動畫短片，講述熱衷玩車的年輕人的故事，因其特殊畫風，以及貼近台灣跑山文化的風格走紅，短時間內總點閱率就突破千萬人次觀看，甚至在網路上出現「山道猴子」的熱潮。
至於黃捷與山道猴子的聯名擋泥板細節為何，黃捷表示，目前正在籌備中，之後就會跟大家公布。
針對同選區的立委參選人郭倍宏後援會總會長陳乃靜因涉嫌收購郭台銘連署書而被收押禁見，黃捷表示，不法的事絕不能碰，涉及司法就遵由司法程序處理，但她強調，自己的團隊都是循正道、走正路，她也會繼續堅持正派的選舉風氣。