盼多邊合作！日本經產大臣訪問越南　協商半導體領域開發

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范明正對於日本提議成立工作小組加快雙方合作的想法表達同意，同時建議日本讓越南企業深度參與供應鏈。由於越南期盼至2045年能躋身高收入已開發國家之列，范明正請求日方在建構、完善體制、人力培訓、技術轉移、資金、提高治理能力等方面支持越南並分享經驗。
另外，范明正也表示希望日本能提供政府開發援助（ODA）貸款給越南興建高鐵等大型基礎建設。越南今年5月和日本簽署3個政府開發援助計畫，總額約5億美元（約等同於新台幣150億元），而日本是越南最大的政府開發援助提供國，近幾年雙方交流頻繁及密切。
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