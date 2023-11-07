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盼多邊合作！日本經產大臣訪問越南　協商半導體領域開發

▲日本經濟產業大臣西村康稔近期訪問越南。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本經濟產業大臣西村康稔近期訪問越南。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

日本首相岸田文雄在11月初造訪菲律賓和馬來西亞，而日本經濟產業大臣西村康稔也在3日拜訪越南總理范明正（Pham MinhChinh），透露希望與越南在半導體製造、人工智慧及稀土開採等方面展開合作，並期盼透過工作小組與越方各個窗口密切配合。

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《越南快訊（VnExpress）》報導，日本經濟產業大臣西村康稔在越南首都河內市與越南總理范明正會面，談及要在技術轉移、人力資源培訓層面多加配合，雙方還要在多邊體制下加強合作，特別是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

范明正對於日本提議成立工作小組加快雙方合作的想法表達同意，同時建議日本讓越南企業深度參與供應鏈。由於越南期盼至2045年能躋身高收入已開發國家之列，范明正請求日方在建構、完善體制、人力培訓、技術轉移、資金、提高治理能力等方面支持越南並分享經驗。

另外，范明正也表示希望日本能提供政府開發援助（ODA）貸款給越南興建高鐵等大型基礎建設。越南今年5月和日本簽署3個政府開發援助計畫，總額約5億美元（約等同於新台幣150億元），而日本是越南最大的政府開發援助提供國，近幾年雙方交流頻繁及密切。

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