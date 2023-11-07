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遊覽車事故頻傳！光有責任險不夠　專家建議民眾出遊這樣投保

▲遊覽車重大事故頻傳，3週內就有2起死傷意外，也讓許多民眾出遊提心吊膽，即便業者有投保責任險，保險專家建議，民眾仍要自行購買旅遊綜合保險，加強個人出遊的安全保障。（圖／翻攝畫面）
▲遊覽車重大事故頻傳，3週內就有2起死傷意外，也讓許多民眾出遊提心吊膽，即便業者有投保責任險，保險專家建議，民眾仍要自行購買旅遊綜合保險，加強個人出遊的安全保障。（圖／翻攝畫面）

記者顏真真／台北報導

遊覽車重大事故頻傳，3週內就有2起死傷意外，也讓許多民眾出遊提心吊膽，保險專家表示，雖然一般遊覽車都會投保強制汽車責任保險及旅客責任保險，後者規範僅提供旅客的死亡及失能保障，建議民眾仍要自行購買旅遊綜合保險，即旅遊平安險加旅遊不便險，而且最晚要在出遊前的1個小時完成線上投保。

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宜蘭縣太平山國家森林遊樂區5日驚傳遊覽車在下山時於S彎側翻，造成1死38輕重傷，這也是繼10月蘇花改遊覽車追撞、新竹科技業者旅遊國道遇車禍，近2個月第3起遊覽車事故，尤其正值疫後出國旅遊大爆發的時候，發生這麼多遊覽車事故，不免讓民眾出遊也提心吊膽。

國泰產險主管受訪指出，雖然遊覽車都會投保強制汽車責任保險及旅客責任保險，前者保障車禍事故的受害人，包含車外第三人、車內乘客，但後者規範提供於旅客的死亡及失能保障，為了提高保障建議民眾仍要自行購買旅遊綜合保險，即旅平險加不便險，為自己多添一分保障。

一般來說，遊覽車必須投保的保險有兩項，第一個是強制汽車責任險，這是所有汽機車車主都必須投保「強制汽車責任保險」，保障車禍事故的受害人，包含車外第三人、車內乘客。另一個則是旅客責任保險。

國泰產險主管進一步說明，根據《公路法》及交通部規定，公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業，依法都必須投保「旅客責任保險」來保障旅客，且每一旅客死亡及失能的保額，不得低於150萬元，但此規範提供於旅客的死亡及失能保障。

由於近來出遊人潮爆炸，因此，國泰產險主管提醒民眾，只要是出遊，不論是國內外旅遊，一定要投保旅遊綜合保險，即旅平險加不便險，來補足保障的缺口，加強個人出遊的安全保障，只要出門在外，難免就有風險，千萬不要輕忽外來突發事故。

目前市面上針對國內旅遊保障也有離島型與本島型方案，提供民眾包含意外事故、傷害醫療、第三人責任、國內旅行不便、國內旅行補償等保險項目，依照購買方案獲得不同額度的保障。不過，產險業者也提醒，最晚要在出遊前的1個小時完成線上投保，除了有足夠的時間選擇適合自己的投保方案外，也能立即試算保費，根據個人選擇的時間生效，不僅省荷包，更重要的是，開心出門、平安回家。

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