賴清德競總主委找上前選舉幕僚姚立明 柯文哲：證明他能力不錯
民進黨總統參選人賴清德今（7）日在競選總部舉行組織架構公布記者會，競選總部主任委員將由柯文哲競選台北市長時的競選總幹事姚立明擔任，不只打破總統競總主委由民進黨內人士擔任的傳統，更被解讀為針對民眾黨總統參選人柯文哲而來。對此，柯文哲表示，這證明姚立明是有能力不錯的人，各方都去爭取他。
記者呂炯昌／新北報導
賴清德競辦今日上午10時召開記者會，公布競總組織架構，包含賴清德的名單分別有：榮譽主委蘇貞昌、決策委員會召集人邱義仁、後援總會總會長陳茂仁（小英之友會會長）、國政顧問團召集人鄭麗君、總督導卓榮泰、主任委員姚立明、總協調林佳龍，以及總幹事潘孟安。
柯文哲今日在新莊競總舉行因應少子女化對策記者會 ，媒體詢問賴清德延攬姚立明當競選總部主委，遭解讀針對柯而來，柯文哲表示，這證明姚立明是能力不錯的人，各方都去爭取他。
柯文哲說，姚立明是當年林錦昌介紹給他，算是英系，賴清德找他當競選主委，一定有他政治上考量。
針對台大醫生施景中在臉書發文，痛批柯文哲「不是一個好的領導者」，更直言，總統大選對台灣人民而言是場智力測驗，選錯總統的話，接踵而至的就是國家空轉與內憂外患。對此，柯文哲回應表示，施景中是一個很好的醫生，跟他合作過很多次，對病人也很好，每個人政治立場沒辦法，不過對施的醫術他還是很肯定。