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1111光棍節指定結婚登記　新北推脫單送限量早鳥好禮

▲新北市推出指定11月11日光棍節為結婚生效日，有機會獲得限量早鳥婚禮小物，祝福新人幸福脫單。（圖 ／新北市政府民政局提供）
▲新北市推出指定11月11日光棍節為結婚生效日，有機會獲得限量早鳥婚禮小物，祝福新人幸福脫單。（圖 ／新北市政府民政局提供）

記者吳嘉億／新北報導

本周六適逢雙11的光棍節，為鼓勵及宣傳新人利用指定結婚生效日服務，新北市政府民政局今（7）日公布新人只要在8至10日到戶政事務所辦理結婚登記，並指定11月11日為結婚生效日，便有機會獲得限量早鳥婚禮小物，祝福新人幸福脫單。 

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新北市政府民政局長林耀長表示，近年來新人喜愛選在特殊的日子登記結婚；去年520、雙11新北登記的對數分別為1,468對及847對，高居特殊登記日第一、二名，今年雙11是星期六，民眾可以多利用「指定結婚生效日」從容完成結婚大事，提醒新人如要同時辦理遷入戶籍，記得要選擇「遷入地的戶政事務所」辦理結婚登記手續。

新北市政府民政局說明，為鼓勵新人利用指定結婚生效日服務，新北各戶政事務所設計超好拍婚攝背板供新人拍照，還有早鳥限量婚禮小物，像是中和戶所贈送「情意長愛心麵」，祝賀每一對「愛在心裡面」的新人，邁向幸福人生；新莊戶所送出白米禮盒象徵「幸福抱稻」；板橋戶所送出小熊毛巾及玫瑰花束，讓新人互道「熊愛哩」；瑞芳戶所及土城戶所分別準備了筷子、金鏟子禮盒，祝福新人快生貴子。

另外為響應環保，永和戶所和林口戶所贈送彼得兔保鮮盒，象徵 「nice 兔 meet you」，及「愛情保鮮」；蘆洲、金山戶所準備了環保提袋，寓意著新人牽起雙手，一起裝填袋袋幸福，共享甜蜜滿溢；樹林戶所送「好（鶴）事成雙」環保杯禮物組，祝福新人覓得「幸福好（鶴）牽手」；鶯歌戶所則有「魚兒保溫袋及迷你保溫杯」雙重好禮，祝福新人婚後如魚得水、溫馨幸福。

至於新店、泰山戶所則是贈送沐浴組及手工皂禮盒，祝福新人永「浴」愛河；三重戶所用「一鹿相伴」小夜燈，祝福新人找到生命中的光，陪伴彼此前行；三峽戶所贈送「多用手機充電座」象徵新人充滿幸福，汐止戶所特別致贈新人皮革大象造型鑰匙圈1對，祝福新人天生一對，有情成眷，找到命中注定的「好對象」。

▲土城戶所分別準備筷子、金鏟子禮盒，祝福新人快生貴子。（圖 ／新北市政府民政局提供）
▲土城戶所分別準備筷子、金鏟子禮盒，祝福新人快生貴子。（圖 ／新北市政府民政局提供）

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