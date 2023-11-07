黑龍江體育館又見崩塌釀3死　縣長先前曾前往視察

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這起崩塌事故發生在6日晚間7時40分左右，當時現場共有7人，其中3人自行脫險，1人輕傷，3人被困。救援工作在今天凌晨0時35分結束，確認被困的3人已告罹難。
根據報導，崩塌的這座體育館為2層樓框架結搆，總建築面積約2000平方公尺，坍塌位置為西側的2樓籃球場區域，崩塌面積約500平方公尺。
附近商戶向媒體表示，在體育館屋頂崩塌時曾聽到轟然巨響。而根據現場畫面顯示，崩塌的屋頂上確有一層白雪。至於為何體育館屋頂一遇雪就崩塌，其他建築物卻安然無恙，目前相關單位正展開調查。
據樺南縣政府官網公告，樺南縣委副書記、縣長程顯峰7月24日曾專程到「悅城廣場全民健身體育館」，察看安全工作落實情況，一行人透過實地察看、聽取匯報等方式，詳細了解企業經營管理、消防設施配備、人員密集場所安全防範等情況，並到體育館察看安全工作落實情況。
根據公告，程顯峰當時強調，文化市場經營者要履行好安全生產主體責任，杜絕麻痺思想，時刻緊繃安全生產這根弦，積極主動開展自檢自查，做到規範經營、合法經營、安全經營。
程顯峰當時還說，相關職能部門要督促各文化娛樂場所落實安全生產制度，進一步強化日常監管，發現問題要及時督促整改到位，堅決遏制文化市場生產安全事故發生，確實保障群眾生命財產安全，確保文化市場安全生產形勢持續穩定向好。
7月23日下午2時56分，齊齊哈爾三十四中體育館屋頂發生崩塌，當時正在場內練習的女排隊員及教練共15人被困，經搶救後其中11人死亡、4人受傷。崩塌原因為附近建物施工單位擅自將建材放置在屋頂，加上天雨，屋頂不堪建材吸水後劇增的重量而崩塌，當時曾引起中國社會廣泛關注。中國國務院安委會事後並針對此案發布「重大事故查處掛牌督辦通知書」。（編輯：周慧盈）1121107