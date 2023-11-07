陳美鳳跑完林心如爸生日趴太嗨 曬23年前被「前夫」環抱嬌羞照
陳美鳳外型亮眼、保養得宜，被稱「台灣最美歐巴桑」當之無愧，且在演藝圈人緣極好，不管是長輩、同輩、晚輩通通都有一群好朋友。她日前（4日）參加林心如爸爸生日趴踢，和林爸在台上高歌羅時豐、林淑容經典合唱曲《無言的結局》；隔天心血來潮曬出23年前，在民視第一齣8點檔《長男的媳婦》劇照，可見她被劇中老公倪齊民從後方環抱的嬌羞模樣，讓人想起「志龍」和「素華」，掀起回憶殺。
記者蔡依庭／台北報導
68歲陳美鳳和小21歲林心如是演藝圈有名的忘年閨密，當年她到紐約打離婚官司，林心如時常陪在身邊，交情延續至今；去年買新車時，她也找霍建華當諮詢師，和林家人也有深厚交情。她日前參加林心如爸爸生日宴會，大方上台和林爸合唱《無言的結局》，之後在臉書寫下：「林大哥生日快樂，心想事成，在我做公益的路上，感謝您給鳳鳳很多的經驗分享，並鼓勵和支持，愛您喔！」
陳美鳳通常是不吝嗇分享生活點滴在臉書，但在林爸壽宴卻不見與好友林心如合影，她今天很拍謝向《NOWnews今日新聞》表示：「當晚我們沒合照，忘了。」附上冒汗尷尬可愛貼圖。不過總是善解人意的陳美鳳，很有誠意補上以前她們的合照與讀者分享。