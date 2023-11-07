旺季怕交通堵塞！泰國普吉島業者憂基礎建設不足　揭旅遊復甦利弊

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由於旅客暴增，酒店難以在短時間內招募到充足的員工，而疫情後房地產業復甦，也造成普吉島上的交通壅塞，對居民和旅客而言都產生莫大影響。過去十年間計畫的基礎建設，截至目前都尚未完工，這些基礎建設包括芭東至卡圖的隧道、島際高速公路和輕軌系統，雖然政府強調非常重視這些建設，然而目前沒有充足的政府預算可運作，政府透露這些基礎建設需要公私部門合資或是BOT（民間投資及運作）才能繼續進行。
面對即將迎來的旺季，普吉島業者更是滿懷悲觀的念頭，因為中國黑心商人在東南亞的詐騙產業鍊和曼谷槍擊案重創中國旅客的旅遊信心，儘管泰國政府給予中國旅客免簽的待遇，也沒有刺激更多的旅客前來。下半年來普吉島的旅客預估為俄羅斯人、哈薩克人和印度人，這些人俗稱為「雪鳥族（Snow birds）」，主要為前來季節性避冬和渡假的國際旅客。
普吉府旅遊業協會主席塔涅表示，2023年前8個月來普吉島的遊客已達到疫情爆發前2019年旅客總數的60至70％，但旅遊收入也超過3700億泰銖，相當接近疫情爆發前2019年的4400億泰銖，這顯示疫情後來普吉島的旅客支出大增，以及疫情後來普吉島的遊客購買力都偏強。
對於下半年的酒店預訂，普吉府旅遊業協會主席塔涅也指出情況非常好，預計明年會重回疫情前的標準，而普吉島是泰國觀光業營收最好的府縣，在2019年創造超過4400億泰銖的收入，以風光明媚的風景和高檔五星級飯店聞名於全球。
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