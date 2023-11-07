Joeman蕾菈夫妻涉大麻案！超辣IG網紅周沅也被抓 神秘7人身分曝
百萬YouTuber「Joeman」（九妹，本名翁雋明）與蕾菈及其丈夫湯宇昨（6）天涉大麻案遭逮捕。新北市刑大昨兵分多路，一口氣逮捕Joeman、蕾菈夫妻等10人，除了已曝光的Joeman等3人外，其餘7人身分引發關注，其中1人今（7）曝光，竟是擁有1.4萬粉絲追蹤的IG超辣小網紅周沅，這波「麻」煩也從YouTube圈吹進網紅圈。
記者徐銘穗/綜合報導
新北市刑大日前接獲多筆持有、吸食大麻情資，昨（6）兵分多路前往三重、中和、新莊等多處查緝，一舉逮捕Joeman、蕾菈夫妻等10人，移送新北地檢署偵辦後，均被無保請回，唯獨1人被限制住居，並均已採集尿液檢體送驗，預計3周後會有結果。
而除了已曝光的Joeman、蕾菈夫妻等3名YouTuber外，《三立新聞網》報導，其餘7名被查獲持有大麻的嫌犯中，有1人在網紅圈小有名氣，正是在IG上擁有1.4萬粉絲的周沅，被警方在三重地區逮捕，周沅涉案程度與是否吸毒，仍待尿液檢驗結果揭曉。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995