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基層反彈視訊診療放寬！憂病人被大醫院搶光　薛瑞元揭應對作法

▲《通訊診察治療辦法》將於下週預告、明年4月上路，但基層擔憂，相關措施會讓大醫院搶走小診所的病人。（圖／新竹臺大分院提供）
▲《通訊診察治療辦法》將於下週預告、明年4月上路，但基層擔憂，相關措施會讓大醫院搶走小診所的病人。（圖／新竹臺大分院提供）

記者林志怡／台北報導

《通訊診察治療辦法》將於下週預告、明年4月上路，基層診所擔憂，新法上路後可能造成大醫院侵蝕小診所的情況。對此衛福部長薛瑞元表示，長期慢箋用藥照顧一項排除、放寬視訊診療範圍，僅限於依附在健保各類計畫的情況，若有違反計劃內容、不符合資格的情況，健保就不會給付、需要由民眾自費。

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《通訊診察治療辦法》將增加通訊診療的醫療項目，並授權衛福部公告電子處方箋格式，也放寬適用相關辦法的族群，如慢性病穩定病人健康管理、安寧療護、身障社福機構、監獄或收容所、緊急情況流行病等。基層診所擔憂，新法上路後可能造成大醫院侵蝕小診所的情況。

診所醫師、基層醫療協會理事長林應然指出，視訊診療無法進行理學與實驗室檢查，且有很多病歷記載與資料保存的問題存在，應該作為偏鄉、醫療匱乏地區、病人行動極端不變等情況的例外情況看待，不該成為例行公事。

林應然也擔憂，除誤診風險外，一般來說只有在大醫院或診所才有辦法進行視訊診療，一般診所無法做到這樣的服務，在台灣的醫療充足的情況下，其實多數病人可以就近找到醫療院所，沒有必要做一般性的視訊診療。

對於基層擔憂，薛瑞元今（7）日出席2023臺灣全球健康福祉論壇開幕典禮、會前接受媒體聯訪表示，經過與醫院、診所等單位討論後決定，將長期慢箋用藥照顧一項排除、放寬視訊診療範圍，僅限於依附在健保各類計畫之下的情境，比如社區醫療群計畫、代謝症候群計畫等。

薛瑞元表示，這些計畫大多是基層診所在執行，也只有在這些計畫下，才可以依照情況提供通訊診療。

至於基層擔憂民眾可能選大醫院、不選診所一事，薛瑞元表示，民眾若在健保計畫裡接受服務，是有健保支付醫療院所費用的，但若民眾違反健保規範的基層診所照顧、堅持選擇大醫院做通訊診療，「健保不會為這樣的情況付錢」，即民眾必須自費處理。

薛瑞元指出，目前健保已有科技計畫協助基層醫療院所改善基層診所的設備，但因涉及雲端業者、資通訊廠商等，所以還需要去談，也希望目前基層診所的系統廠商能夠配合，至於藥品物流配置也已經有做討論，不過因為涉及人力，如果處方箋釋出到社區藥局、如何配送這些藥物，要實際操作才知道。

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