基層反彈視訊診療放寬！憂病人被大醫院搶光　薛瑞元揭應對作法

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診所醫師、基層醫療協會理事長林應然指出，視訊診療無法進行理學與實驗室檢查，且有很多病歷記載與資料保存的問題存在，應該作為偏鄉、醫療匱乏地區、病人行動極端不變等情況的例外情況看待，不該成為例行公事。
林應然也擔憂，除誤診風險外，一般來說只有在大醫院或診所才有辦法進行視訊診療，一般診所無法做到這樣的服務，在台灣的醫療充足的情況下，其實多數病人可以就近找到醫療院所，沒有必要做一般性的視訊診療。
對於基層擔憂，薛瑞元今（7）日出席2023臺灣全球健康福祉論壇開幕典禮、會前接受媒體聯訪表示，經過與醫院、診所等單位討論後決定，將長期慢箋用藥照顧一項排除、放寬視訊診療範圍，僅限於依附在健保各類計畫之下的情境，比如社區醫療群計畫、代謝症候群計畫等。
薛瑞元表示，這些計畫大多是基層診所在執行，也只有在這些計畫下，才可以依照情況提供通訊診療。
至於基層擔憂民眾可能選大醫院、不選診所一事，薛瑞元表示，民眾若在健保計畫裡接受服務，是有健保支付醫療院所費用的，但若民眾違反健保規範的基層診所照顧、堅持選擇大醫院做通訊診療，「健保不會為這樣的情況付錢」，即民眾必須自費處理。
薛瑞元指出，目前健保已有科技計畫協助基層醫療院所改善基層診所的設備，但因涉及雲端業者、資通訊廠商等，所以還需要去談，也希望目前基層診所的系統廠商能夠配合，至於藥品物流配置也已經有做討論，不過因為涉及人力，如果處方箋釋出到社區藥局、如何配送這些藥物，要實際操作才知道。