藍白合破局？柯文哲：有共識部分很多、只差在總統選舉
藍白合在總統候選人的產生方式上仍嚴重卡關，民眾黨堅持全民調，國民黨主席朱立倫提出日本式、德國式投票方案，民眾黨質疑不是公開透明的方式，難以說服彼此的支持者而拒絕。民眾黨總統參選人柯文哲表示，藍白合的合作範圍很多，只差在總統選舉沒共識。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日在新莊競總舉行因應少子女化對策記者會 ，媒體詢問藍白合是否沒有進展，是否傾向於與鴻海集團創辦人合作？柯文哲表示，目前藍白合為何大家會說卡卡的，其實藍白合還是有進度，從政策綱領、立委選舉、選後立院的院長、副院長、委員會召集人、行政院院長、日後政治議案合作，合作範圍很廣，有共識部分很堆，最後只差在總統選舉的問題。
柯文哲說，總統選舉的問題你要說沒共識，也是有共識，只是在爭執怎麼選會比較好選，對他來講如果要合作就要用最強的後選人去選舉，怎麼說他們要合作，國民黨故意用比較不好選的組合去選舉。
針對國民黨高雄市第8選區（前鎮、小港、旗津）立委參選人李明璇開第一槍，公開歡迎柯文哲幫她站台，柯文哲表示，對單一候選人最而言大目標是獲勝，對他而言，一些年輕朋友、平時表現也很好，舉手之勞可以幫人家，他當然很願意幫忙。