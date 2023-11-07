喬不攏直接推「侯韓配」？藍委：藍白合是進行式 現在談還太早
藍白合進入政黨協商後，合作進度停擺，近日也無新進展，更出現要國民黨總統參選人侯友宜，與前高雄市長韓國瑜搭擋「侯韓配」參選的聲量。對此，國民黨立委林為洲今（7）日回應，「現在談還太早」，因為藍白合還是進行式，不過會做最壞打算，副手一定要準備好，因為到時候還要開記者會拍照、講理念想法。
記者林怡昕／台北報導
李德維、立委林為洲今天召開「中嘉交易案，NCC還要查多久？」記者會，會後受訪時，針對「侯韓配」議題，林為洲認為，「現在談還太早」，首先，要尊重韓國瑜意願，再來，因為藍白合作還是進行式，當然國民黨會做最壞打算，侯友宜競辦也會有其規劃，萬一藍白合不起來，副手一定要準備好，總要開記者會、拍照、講理念想法，「這禮拜是恐怕最關鍵的時間，我們還是不要放棄，繼續努力」。
另外，有媒體報導，柯郭兩人要合作共推副手，甚至吸納郭台銘財經政見主張？李德維則說，國民黨包含侯友宜在內，始終就是要團結更多力量，更隔空喊話郭台銘，所謂中華民國派，相信郭台銘與國民黨理念更相近，畢竟到目前為主，民眾黨總統參選人柯文哲沒有明確表示支持九二共識、反對台獨，因此，在中華民國派，國民黨在這部分踏很穩。