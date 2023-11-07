影／批柯文哲面對學生惱怒！賴清德直呼：不可取「今向社會說明」

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賴清德受訪時說，社會上了解柯文哲越多的人，也越相信柯文哲面對問題，一直都是變來變去，對同婚的態度如此，對很多其他的事情也一樣，相信這點大家都非常清楚的。
賴清德提到，他到學校演講，提出問題的同學時，不管問題再怎麼嚴厲，都認為學生是對國家社會的關心，所以他有責任，回答學生每一個問題。
賴清德進一步說，徐春鶯是否會擔任民眾黨不分區立委，不僅學生關心，社會也很關心，比較可惜的是，柯文哲從不親自跟社會大眾講，為什麼民眾黨要提名徐春鶯，而是要責成徐自己來說明，「面對學生直接提問，竟然用惱怒的方式來面對，我覺得這不可取、不可取，也非常不應該，希望給柯文哲一個機會，今天在適當時間向社會大眾說明」。
姚立明則說，柯文哲反覆不是新聞，「他不反覆才會給我驚訝」，對於公共政策論述如此，甚至對事時也會前後不一。他回憶，柯對家人受難過程，與和他講、對外所說都是不同版本，「你覺得他怎麼取得別人、選民信任？我對於他現在反覆一點都不驚訝，哪天始終如一，才會從夢中驚醒！」
至於副手人選何時公布，賴清德回應，競選都按照步驟來，如今天公布競選總部組織架構，下周會公布不分區立委名單，再下個禮拜就會公布副總統人選，會按照步驟一步步來公布。
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