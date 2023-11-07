黴漿菌恐爆新疫情！大人小孩都要小心　感染症狀、預防治療QA一覽

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據衛福部疾管署疾病介紹提及，肺炎黴漿菌是目前發現最小且可自行複製的病原體，和一般細菌不同的是，它沒有細胞壁，許多常見的抗生素對它無效，且肺炎黴漿菌造成的症狀輕微，可持續1至4周，並可造成數種類型的感染。
🟡黴漿菌症狀大人小孩有何差異？
高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科指出，和一般的流感和肺炎鏈球菌不同的是，感染黴漿菌後的症狀並沒那麼劇烈，一直發高燒、咳綠色痰的情況較少見，大多只會咳嗽，偶爾肌肉痠痛、拉肚子的情況，此外，感染黴漿菌約有10％的人會得到肺炎，小於5歲的孩童感染時，除了有喉嚨痛、倦怠、發燒等症狀外，還會有喘鳴表現。
🟡黴漿菌症狀如何傳染？
張科說明，黴漿菌主要喘染途徑就是飛沫傳染，包括咳嗽、打噴嚏等都容易傳遞病毒，提醒家長，務必特別留意孩童身體狀況，若有咳嗽情況除了就醫外，外出或上課也要替孩子戴上口罩。
🟡感染黴漿菌的高風險群有哪些？
衛福部強調，黴漿菌是所有年齡層都有可能感染的病毒，但常見於年輕人及學齡兒童，並容易在學校、學生宿舍、軍隊、護理之家及醫院等場所發生疫情。
🟡黴漿菌該如何預防？
出現咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩。咳嗽或打噴嚏時，用紙巾蓋住口鼻並立即丢棄，若無紙巾可改以上臂或手肘代替，切勿直接用手；落實肥皂勤洗手。
🟡感染黴漿菌有何徵兆？
張科提及，黴漿菌通常會在得完流感，或感染完其它病毒後侵襲身體，因此要提醒民眾，若長時間咳嗽達3至4週，且先前又已經得過流感等疾病，務必要再回到醫院觀察是否是黴漿菌在作祟，尤其針對兒童要特別小心。
🟡黴漿菌如何治療？
黃立民表示，黴漿菌在台灣臨床近期也出現越來越多案例，通常確診後會以抗生素「紅黴素」治療，不過黴漿菌目前國內對第一線抗生素已有6成抗藥性，但現在仍沒有疫苗可以施打，感染後嚴重可能衍生為肺炎重症，更曾有兒童需要用葉克膜救命。