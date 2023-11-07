魏德聖今現身北檢 為《賽德克‧巴萊》著作權控郭台強涉詐欺
國片《賽德克‧巴萊》的導演魏德聖與中影國際、鑫鴻國際投資董事長郭台強之間有投資糾紛，台北地檢署今（7）日以告訴人身分傳喚魏德聖出庭，釐清告訴意旨。檢察官偵訊約2小時，魏德聖離開時見到有媒體，他無奈表示，就檢察官怎麼問他怎麼答，他不知道怎麼回應這件事，所以請律師代為回應。魏也說，未來會專注在我自己的工作。
記者潘千詩／台北報導
對此，魏德聖委任律師黃秀蘭說，魏導經過一連串事件，從去年本票裁定，進到今年的強制執行，查封果子電影的公司辦公室，所以決定開始追查此事，本來魏導對中影國際非常信任，後來經過聲請調查一些證據之後發現，整個一連串就是「騙局」，導演被迫決定提告《刑事》詐欺、偽造文書、背信、侵占。
律師黃秀蘭表示，檢察官深入調查後，今天請魏德聖導演親自到庭說明，交代案情，導演也講得非常清楚，下一次就要傳喚被告來解釋、交代這幾年來為什麼不斷設下騙局，騙走果子電影所有《賽德克‧巴萊》的著作權，還有果子電影在中影國際的股權，導演希望在詳細調查後能還果子電影跟導演一個公道。
魏德聖2011年和郭台強合作拍攝《賽德克‧巴萊》。去年底，郭指控魏欠款4500萬元，向北院聲請強制執行魏個人與果子電影的財產獲准，魏2度抗告均遭駁回。魏除向法院聲請暫停執行外，也對郭涉嫌搶走《賽德克‧巴萊》的版權，提告詐欺。檢察官因此傳喚魏德聖出庭說明告訴意旨。