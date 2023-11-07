批賴清德堅持台灣獨立　又改口和平保台！國民黨：為選舉詐騙選民

凌濤指出，賴清德過去為了總統選舉不惜拋棄抗中神主牌，包裝自己為和平保台，如今因為選情告急，又走回抗中保台的老路，「不講中共就不會選舉」，尤其當前美中都願意保持對話，即將舉行拜習會，AIT處長孫曉雅也表示，美國尋求跟中國大陸的對話，AIT主席更直接挑明不支持台獨，希望兩岸要對話，質疑「難道賴清德沒聽到美國的呼籲？還是覺得只要提蕭美琴為副手，就可以恣意妄為？」
凌濤強調，賴清德持續挑起兩岸的紛爭謀求政治利益，根本就是兩岸的「麻煩製造者」，賴清德日前受訪甚至說，若他擔任總統兩岸發生戰爭的機率是最低的，不但讓大家覺得無比違和，更等同賴清德親口證實兩岸目前處於高度戰爭風險。
凌濤表示，正是民進黨執政才讓台海戰爭風險高升，近年共機擾台次數創新高，對岸去年射飛彈經台灣上空，讓民眾陷入險境；此外，民進黨上任七年多，與台灣斷交的國家高達9國；「經濟學人」更在2021年警告「台灣是世界上最危險的地區」，這都是民進黨屢次炒作抗中保台牌所產生的後遺症。
李明璇則強調，賴清德是台獨基本教義派，在1997年擔任國大代表時，就曾高舉台灣獨立萬歲的牌子；2015年賴清德擔任台南市長時，公開宣誓主張台灣獨立；2017年賴擔任行政院長，公開稱自己是主張台灣獨立的政治工作者，不論擔任什麼職務都不會改變；2018年還曾提出3個面向6個工作，要務實的達到台獨結果。
李明璇指出，賴清德現在要選中華民國的總統，就開始推翻過去自己的主張，說台灣沒有宣佈獨立的必要，建議賴既然現在是民進黨主席，大可以直接宣佈放棄民進黨的台獨黨綱，直言「不要每次一到選舉人設都完全改變，猶如川劇變臉、一變再變」。
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