不滿以色列拒停火　埃及挺巴抵制多家跨國企業延燒

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埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）自2014年上台後，嚴厲禁止埃及民眾戶外公開聚集抗議，甚至將當初2011年埃及茉莉花革命時期的抗議據點「解放廣場」（Tahrir Square）完全拆除，改建為圓環，並派駐警力驅趕在圓環中心島上站立成3人團體者；但他卻在10月中罕見「呼籲」民眾走上街頭，抗議以色列持續砲轟攻擊加薩。數千名埃及民眾因此在10月18日在全國各地舉行各種大小抗議遊行，以聲援巴勒斯坦。
埃及民眾對以色列的憤怒，更在加薩走廊阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）被炸，造成約500人喪生後沸騰到頂點，並將怒火瞄準支持以色列的各大歐美品牌商品，掀起一波又一波抵制運動。近日來埃及民眾紛紛加入「抵制：不要為殺死你兄弟的子彈買單」（Boycott: Don’t Pay for the Bullets that Kill Your Brothers）運動。
首當其衝遭點名抵制的是宣布免費送餐給以色列士兵的美國速食業龍頭麥當勞。平時門庭若市的麥當勞餐廳，瞬間門可羅雀，無人問津，逼得麥當勞埃及本地加盟商出面聲明，稱該公司100%由埃及本地商人擁有。
且為了博取認同，麥當勞更發出第2份聲明，強調該公司多年來已為埃及提供超過40萬個就業機會，並捐贈2000萬埃及鎊（約新台幣1991萬元）用於加薩救援工作，也在各門市門口張貼顯眼海報，畫上巴勒斯坦國旗，並寫下：「麥當勞支持巴勒斯坦」標語。
不過麥當勞的滅火動作不但沒有打消民眾抵制的念頭，反而進一步擴大到破壞性行為，如入侵破壞門市、故意先下大額外送訂單，等到外送人員送抵後拒開門，惡意棄單。
另一家被點名抵制公司是在埃及經營大型量販店的法國家樂福（Carrefour）。該店也是以聲明回應，稱已向埃及慈善機構「埃及紅新月會」（Egyptian Red Crescent）捐贈3000萬埃及鎊援助加薩人民，還說公司員工自願與埃及紅新月會一起分裝要送往加薩的物資。
但抵制民眾在以色列持續攻擊加薩之際，繼續號召和深化抵制運動，將抵制活動範圍擴大到其他更多的歐美品牌商品，從食品、飲料到清潔劑。且這波加入抵制行動也從消費者延伸到商家，有些供應商聲明不再進銷存那些沒有支持巴勒斯坦的國家所製造或出口商品。
此一抵制活動現正在埃及社會鋪天蓋地展開，成為埃及多年來規模最大、影響最深的一次抵制運動。
然而也有些商店並未參加抵制活動，並將受抵制商品打折出售。除了營利上的考量外，反對抵制運動者認為，被針對的目標公司僱用埃及本地人，對當地有貢獻，而且這些商標所有人或加盟商都是埃及本地的商人，所以抵制結果最後傷害的反是埃及人，而不是在西方的母公司。政府通常也不支持抵制倡議，因為這有違國際貿易協定。
埃及商會聯合會（FEDCOC，Federation of Egyptian Chambers of Commerce）11月2日發表聲明，呼籲民眾停止抵制運動，因為這會影響到埃及本地企業。聯合會表示，在埃及被列入抵制黑名單的品牌，都是本地公司透過加盟在埃及營運，因此在歐美的母公司不會受到抵制活動影響。被列入黑名單品牌在埃及僅占全球業務量5%以下。
不過開羅大學經濟學教授赫米（Omnia Helmi）則認為，埃及是中東北非地區最大的市場，如果某些產品銷售量減少，肯定會影響產品製造商，同時也可向世界傳遞抗爭訊息。
在這場抵制運動中，最引人注目的是30歲以下「Z世代」所表現出的廣泛積極參與。他們經常被批評對國事漠不關心，但事實證明，現在他們正以實際行動展示對不公義行為的不滿，以及滿腔熱血。
18歲青年法魯克（Tamer Farouk）接受「金字塔報」（Al Ahram）採訪時表示：「我知道這樣做無法真正解放巴勒斯坦，但至少要做些事，表示支持的態度，而不是他們在經歷這一切苦難時，只能坐在家中冷漠以對，所以抵制那些商品很重要。我們可以從當地品牌找到替代品，最重要的是讓我們的聲音被聽見。」（編輯：陳惠珍）1121107
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