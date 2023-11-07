NBA／快艇97:111不敵尼克吞2連敗！Harden加入「四巨頭」依舊沒用
洛杉磯快艇（NBA）日前透過交易得到明星後衛James Harden，James Harden也在今（7日）迎來快艇隊首秀，其中「快艇四巨頭」也是本季首次合體，雖Harden今繳出17分、6助攻、3籃板，但快艇仍以97:111不敵紐約尼克苦吞2連敗。
記者張志宇/綜合報導
James Harden加入快艇後，在今首度與Kawhi Leonard、Paul George、Russell Westbrook合體，本場快艇首節就取得21:19領先，其中身為3屆得分王的Harden在首節沒有任何出手，在次節與替補陣容搭配之下，才以5投4中攻下9分，快艇半場打完46：42些微領先尼克。
但來到第3節，尼克開啟反攻，靠著RJ Barrett與Julius Randle接連搶分，3在打完追成76:76平手，來到末節，尼克開場就打出7:0攻勢，單節也打出35:21攻勢，一舉將比賽帶走，終場就以111:97戰勝快艇終止2連敗。
James Harden上場31分鐘，9投6中，包含2記三分球，攻下17分、6助攻、3籃板，Russell Westbrook表現優異，全場13投8中貢獻17分，4籃板、4助攻，Kawhi Leonard攻下18分、5籃板、3助攻，Paul George今則手感不佳，全場11投僅2中拿到10分。