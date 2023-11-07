綠營轟國民黨瞎挺馬文君 李柏毅：馬文君別扯國防後腿
高市左楠區立委候選人李柏毅今（7）日與立委劉世芳、林靜儀、莊瑞雄及南投第一選區候選人蔡銘軒，在立法院黨團召開記者會，抨擊國民黨全黨瞎挺馬文君，既不合理也不應該。李柏毅也以自己曾披露國民黨意圖給中國人開健保後門，被藍營立委提告，最終獲得高檢署的不起訴處分。如今馬文君又對蔡明軒提告，相信法院會再次認證國民黨這些扯國防後腿的行為。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅指出，馬文君在潛艦國造的預算上，從2016年至2023年以來共凍結98億、刪除75億的預算，鐵了心想阻擋國防自主的發展，若非民進黨在國會過半，國防自主早就胎死腹中，如今馬文君更對潛艦國造上下其手，又汙衊潛艦英雄黃曙光，真的很不應該。
李柏毅表示，左營楠梓是海軍大本營，對於馬文君洩漏國家機密，藍營全黨還瞎挺馬文君，讓當地年輕軍官與軍眷們相當不滿，希望自己能替他們發聲。前陣子他也在「中海門」、「中正門」、「四海哨」、「文康哨」四個海軍出入的哨口，掛上「我支持潛艦國造、國防自主」的看板，顯示民進黨捍衛家園、守護國防自主的決心。
李柏毅強調，自己曾在2019年與劉世芳委員披露國民黨意圖給中國人開健保後門，被藍營立委提告，最終獲得高檢署的不起訴處分，藍委親中行為也獲得法院認證。如今馬文君又對蔡明軒提告，相信法院會再次認證國民黨這些扯國防後腿的行為。
李柏毅總結，台灣國防自主不應該被拖累，當初若非國會過半，潛艦國造將胎死腹中。民進黨將會全力爭取國會多數，抵擋那些對國防的惡意攻擊，團結守護自由民主的家園。