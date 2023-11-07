勞動部補助青年10萬職訓費！28歲醫藥業務轉行金融主管、年薪百萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡芷琳分享，該課程豐富多元，涵蓋區塊鏈、物聯網、移動通訊、雲端佈署、社群行銷、人工智慧和資訊安全等新興科技的管理與應用，還特別安排實際操作，例如區塊鏈應用和虛擬貨幣交易等，這些實作操作讓她能在短時間內建立對新興技術的基本理解。
結訓後，蔡芷琳積極參加永豐銀行儲備幹部徵選，憑著自身的條件及所學到的專業，成功打敗近百位應徵者，順利進入永豐銀行成為儲備幹部，2年下來她憑著堅持與努力，逐步晉升為襄理，年薪超過百萬，主要負責大型AI專案、數位帳戶平台經營、金融產品的行銷與推廣，以及異業合作洽談等工作。
她說，很感謝有「產業新尖兵」課程，讓她在短短2個月就對新興科技有基本了解，對日後面對的工作與專案，幫助很大。
永豐銀行數位金融處資深副總黃品睿指出，隨著數位金融的崛起，近年來金融業在人才的專業要求上，不再侷限財務金融、商管領域，而是廣納理工、資訊等領域的青年專才加入，像蔡芷琳參加「產業新尖兵」課程，也有加分效果。
黃品睿強調，隨著AI時代的來臨，金融業也在加速數位轉型，提升服務品質，因此掌握AI的關鍵技術，就可以在市場上取得競爭優勢，對AI領域感興趣的年輕人可以進入金融產業，參與商業數據分析的工作。
桃竹苗分署長林淑媛表示，為強化重點產業尖兵，勞動部推出「產業新尖兵」計畫，訓練職類涵蓋電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷等五大領域，參加計畫者，勞動部還提供10萬元訓練費用補助及8000元學習獎勵金，計畫開辦至今已培訓3萬多名青年，成功投入重點產業就業。
林淑媛指出，112年下半年尚有國立清華大學、國立陽明交通大學、財團法人工業技術研究院等訓練單位共17班，預計招訓543人，113年上半年課程將於12月起陸續於台灣就業通「產業新尖兵」網站公告，有興趣的青年朋友可以踴躍上網查詢及報名。
另外，除產業新尖兵計畫外，勞動部從108年起積極推動「投資青年就業方案」，協助青年就業並提升薪資，今年5月更推動「投資青年就業方案」第2期，持續結合11個部會資源，提出5大目標及策略，並推動48項措施，在未來4年內投入160億元，協助80萬名青年就業。