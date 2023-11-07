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「黴漿菌已入侵台灣」真假！瘋傳沒疫苗恐重症　醫師破除6大謠言

▲「黴漿菌已入侵台灣，沒疫苗恐重症」說法在網路流竄，高雄市立民生醫院副院長張科醫師破除關於「黴漿菌」似是而非的傳聞。（示意圖／pixabay）
▲「黴漿菌已入侵台灣，沒疫苗恐重症」說法在網路流竄，高雄市立民生醫院副院長張科醫師破除關於「黴漿菌」似是而非的傳聞。（示意圖／pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

近期診所人滿為患，小孩感冒吃藥一周還沒好，猛咳讓大人好揪心！當小朋友先有感冒或是流感後，又出現咳嗽一直好不了，可能就是黴漿菌入侵氣管，需要特殊的抗生素才能對症下藥。近期網路瘋傳「黴漿菌已入侵台灣，沒疫苗恐重症！」訊息，高雄市立民生醫院副院長張科醫師接受《NOWnews》訪問表示，黴漿菌並沒有「入侵」台灣，黴漿菌不是新型態的病菌，出現在台灣已經有幾十年，在兒科、家醫科、感染科門診上都很常出現的疾病，且絕大多數都會康復。張科醫師同時破解6件關於「黴漿菌」似是而非的傳聞，幫助民眾一次釐清。

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▲網路瘋傳。（圖／手機截圖）
▲網路瘋傳「黴漿菌已入侵台灣」訊息。（圖／手機截圖）
📍Ｑ：網傳「黴漿菌已入侵台灣」、潛伏期21天
張科醫師表示「黴漿菌」沒有「入侵」台灣，黴漿菌在台灣已經幾十年的歷史，是兒科、家醫科、耳鼻喉科、感染科等門診上不陌生的疾病。

📍Ｑ：網傳「沒疫苗恐重症」
黴漿菌雖然已經有幾十年的歷史，但因為多數都會康復，重症比例不高，現階段確實沒有疫苗。至於未來如果有疫苗該不該打？醫師認為，黴漿菌症狀不嚴重，不幸得了再治療，和先打疫苗不要受到黴漿菌感染，哪一個比較好？他坦言，還需要再評估，現在無法下定論。

📍Ｑ：今年重症很多嗎？
張科醫師臨床上觀察，並沒有傳聞的可怕。黴漿菌需要抽血檢查，通常藥物治療可以痊癒，母數其實很多，但真正驗出來的不多，因為都會自然痊癒。

📍Ｑ：黴漿菌有抗藥性
張科醫師不諱言表示，培養出來的黴漿菌確實部分有抗藥性，其中對於主要治療的藥物－紅黴素，較容易出現抗藥性，但還有其他藥物或是針劑可以治療，不用特別擔心。

📍Ｑ：得到黴漿菌的機會高嗎？
通常病毒性感染後，因為黏膜受損容易有黴漿菌入侵，可能會有10%左右的人會被感染。

📍Ｑ：黴漿菌演變成「肺炎重症」比例高嗎？
黴漿菌絕大多數都會康復，重症比率很低，只有極少人會需要住院、甚至有抗藥性，但沒網路上傳的大流行這麼嚴重。引發肺炎的比例最多的是「肺炎鏈球菌」；其次是「病毒」，像是流感、冠狀病毒；比例最低的才是肺炎鏈球菌和退伍軍人症，所以民眾不用過度擔心。

▲季節交替，醫師提醒，如果家中孩童咳嗽出現像小狗叫的怪聲，就要特別留意可能是，病毒性哮吼在發作。（圖／shutterstock）
▲感冒過後因為黏膜受損，容易有黴漿菌入侵，約有10%的人會被感染。（圖／Shutterstock）

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