「黴漿菌已入侵台灣」真假！瘋傳沒疫苗恐重症　醫師破除6大謠言

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張科醫師表示「黴漿菌」沒有「入侵」台灣，黴漿菌在台灣已經幾十年的歷史，是兒科、家醫科、耳鼻喉科、感染科等門診上不陌生的疾病。
📍Ｑ：網傳「沒疫苗恐重症」
黴漿菌雖然已經有幾十年的歷史，但因為多數都會康復，重症比例不高，現階段確實沒有疫苗。至於未來如果有疫苗該不該打？醫師認為，黴漿菌症狀不嚴重，不幸得了再治療，和先打疫苗不要受到黴漿菌感染，哪一個比較好？他坦言，還需要再評估，現在無法下定論。
📍Ｑ：今年重症很多嗎？
張科醫師臨床上觀察，並沒有傳聞的可怕。黴漿菌需要抽血檢查，通常藥物治療可以痊癒，母數其實很多，但真正驗出來的不多，因為都會自然痊癒。
📍Ｑ：黴漿菌有抗藥性？
張科醫師不諱言表示，培養出來的黴漿菌確實部分有抗藥性，其中對於主要治療的藥物－紅黴素，較容易出現抗藥性，但還有其他藥物或是針劑可以治療，不用特別擔心。
📍Ｑ：得到黴漿菌的機會高嗎？
通常病毒性感染後，因為黏膜受損容易有黴漿菌入侵，可能會有10%左右的人會被感染。
📍Ｑ：黴漿菌演變成「肺炎重症」比例高嗎？
黴漿菌絕大多數都會康復，重症比率很低，只有極少人會需要住院、甚至有抗藥性，但沒網路上傳的大流行這麼嚴重。引發肺炎的比例最多的是「肺炎鏈球菌」；其次是「病毒」，像是流感、冠狀病毒；比例最低的才是肺炎鏈球菌和退伍軍人症，所以民眾不用過度擔心。