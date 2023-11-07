自曝兒媳越南第二代！江和樹稱沒岐視新住民　卻曝這人選恐有前科

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江和樹今（7）日透過直播說明事情原委，他說：「我的江江好（註：江和樹長孫）媽媽就是越南的第二代，她為我們家生兩個小孩，我怎麼會岐視新住民？」
江和樹原本就認識麥玉珍，他說前兩天在直播和網友聊不分區，講到這次民眾黨可能拿下12席，他認為既是決戰中台灣，希望將台中的許瑞宏或陳清龍排進安全名單。他也提到新住民應佔一個名額就好，若相比中國來的中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯、越南來的台灣新移民協會理事長麥玉珍，他會挺徐，因為徐提出完整政見。之後他感慨願在前線衝選舉的人少、爭取不分區卻有4、500人，說「人家笑說像乞丐黨」，卻被惡意曲解成他岐視麥玉珍。
江和樹強調自己的頭腦沒有撞到，若表達看法傷害了民眾黨，他願意道歉，他講話就是「中部人氣口」，或許很多人不喜歡，但「這是我的個性、不會假掰假高尚」。對於有人質疑他想搶不分區，江和樹說不分區是留給學者專家的，「我們民眾黨要的是人才不是蠢才」、「我是『俗的』，做粗工的人會繼續在第一線衝」。
江和樹批評媒體標題殺人、邱顯智見獵心喜，不求證就開槍，並喊話邱「你有看我直播、真正了解我的說法嗎？我們民眾黨願意給新住民發聲權，時力是否願意給不分區第一名或第二名、給她們一個機會？還是選舉到了，就只會顛倒是非來騙選票？」
對於遭邱顯智猛打，江和樹說：「感謝你把我當個咖」。他也透露麥玉珍可能會因前科問題導致資格爭議，「雖然《偽造文書罪》有可能是剛來台灣時被陷害，也獲得緩起訴了」。
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