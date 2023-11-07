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台灣大賽／猿龍戰移師桃園！曾仁和先發關鍵　味全還有誰能跳出來

▲台灣大賽味全龍所有打點都集中在首戰轟雙響砲的劉基鴻身上，作客桃園若想取勝，勢必要有更多人跳出來帶頭攻擊 。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣大賽味全龍所有打點都集中在首戰轟雙響砲的劉基鴻身上，作客桃園若想取勝，勢必要有更多人跳出來帶頭攻擊 。（圖／記者葉政勳攝）

記者路皓惟/綜合報導

中職34年台灣大賽G3今（7日）將移師至桃園棒球場進行，主隊樂天桃猿派出本土投手曾仁和先發，味全龍則派上勝投、奪三振雙冠王洋投鋼龍，這場比賽對兩隊來說至關重要，依照過往歷史總冠軍賽數據，只要率先取得2勝的球隊，封王機率超過6成。

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本季曾仁和19場先發出賽，主投91局寫生涯單季新高，並繳出6勝6敗、防禦率4.55成績，但本季對戰龍隊戰績不算太理想，對味全4場先發，戰績為2勝2敗，防禦率5.48偏高，而本季最後一次對味全先發，主投6局失掉4分承擔敗投，但他季後挑戰賽封王戰先發，先發5.1局僅失1分奪勝投，也被選進台灣大賽名單。

今年是鋼龍效力中職的第3個球季，例行賽30場先發，主投183局、拿下13勝和飆出155次三振，都寫中職生涯最佳，本季對戰樂天成績為3勝3敗，防禦率3.42，其中只有2場不是優質先發，而且對戰打者中，僅被廖健富在天母擊出一發全壘打。

台灣大賽前兩戰都打到延長賽才分勝負，兩隊在打線串連方面都不佳，雖然龍隊團隊打擊率.202略高於樂天.193，但味全得點圈打擊17支0，打擊率掛蛋，且所有打點都是劉基鴻一人貢獻，但桃猿打線火力也尚未完全發揮，陳晨威、林立、成晉、廖健富都還在尋求系列賽首安。
 

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