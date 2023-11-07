影／萬里老家無特權！賴清德向新北市府喊：給礦區房有條路走

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賴清德回應，他們兩位的發言與事實有距離，他特別要強調，在萬里礦區的不是只有他家，新北市也不是只有萬里這個礦區，還包括金山、瑞芳，換句話說，面臨相同處境的，有許許多多人。
賴清德說，他也分享，礦工的家庭每次颱風來，兄弟姐妹們就要找回被颱風颳走的屋頂，平常也會漏水，在這種狀況下，年久失修，當然要去修建這個房子，但目前新北市政府在礦權廢掉後，仍沒有提出土地的區域計畫，沒有辦法讓區域內所有住戶有遵循方向。
賴清德直言，當然新北市政府能說，個別能提出申請，這當然是一個途徑，但新北市政府何嘗沒有責任，在幾十年的期間，應對礦區民眾的居住權給予協助和保護、給予整體性的一條路來走。
「我們家的房子，過去政府只要有開出的單據，有來鑑定稅率或是稅則、所開出的稅單，我們都有繳，我們也願意接受新北市政府或其他主管機關的判定，該怎麼樣做」，賴清德強調，一個老舊房子的修建，純粹是一個居住權，其中無涉及特權。
賴清德希望，新北市政府或社會評論這個房子時，不必把它當作是一個特例，它就是許多礦區中，裡面的一個房子，「像我們家這樣的情況，在礦區內的房子，比比皆是，也期待地方政府還有相關主管機關，能共同努力合作，給礦區民眾的房子有一條路可以走」。
另，對於徐世榮所提出的質疑，賴清德表示，南鐵地下化與他家房子的性質也不一樣，他在推動鐵路地下化工程時，核定是自己市長任內過的，在此之前交通部、行政院就已經核定，「我是負責執行，我已經有考量到大量拆遷對民眾造成的困難，所以我興建了地方自治史上，有史以來第一個照顧住宅」。
賴清德進一步說，當時由市政府拿出土地，公開招標，讓建築營建商來投標，選出最好的團隊，興建照顧住宅，並用成本價一坪7萬多塊錢賣給住戶，大家可以想想看，現在那個房子的情況到底如何？
賴提到，相較於以往住在鐵路旁邊，生活的環境其實改善了很多，大家可以撥出時間去看台南的照顧住宅，這是他對被拆遷住戶的責任，甚至他也找了台灣銀行，100％比照公教人員低利貸款協助頭期款，也提供其他選擇，讓住戶擇定接手的人登記這房子；他強調，他在市長任內盡可能減低衝擊、照顧住戶。
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