英特爾CEO季辛格來台！高喊AI無所不在　AI PC將是重要轉捩點

我是廣告 請繼續往下閱讀
季辛格強調，英特爾致力使AI無所不在，從客戶端和終端裝置到網路和雲端，更容易在各種工作負載中存取使用。透過與OEM、獨立軟體供應商（ISV）、獨立開發商協力合作，AI PC將徹底顛覆使用者體驗。為了協助開發者打造充滿無限可能的未來，英特爾提供Developer Cloud開發環境，讓開發者測試並布署AI及高效能運算相關應用及解決方案。
他在會中重申，英特爾將在四年內達到5個製程節點更新，延後摩爾定律的終點，而AI PC將是下一個發展重點，也是PC產業重要轉捩點，希望能在台灣大規模建立生產鏈，打造低延遲、高效能的處理環境。季辛格提到，半導體近十年來，在生活中的重要性與日倍增，如今，台灣已有超過100個半導體製造商和晶片設計業者，這是台灣不斷進步的象徵，同時，他也樂見工程師成為主導世界發展的一份子。
基辛格指出，Intel Meteor Lake處理器即將在12月量產，華碩、宏碁都將採用並推出新品。
此次Intel Innovation Taipei 2023現場以實體展示包含人工智慧、邊緣運算到雲端、新一代系統與平台、前膽技術等四大主題的最新應用，以及與台灣生態系合作的最新成果，包含最新的AI PC、基於未來世代Intel Xeon處理器和Intel Gaudi 2 AI硬體加速器的最新系統，以及可配備高達288核心E-core的資料中心解決方案。