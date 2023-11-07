再為賴清德抹紅徐春鶯動怒　柯文哲：所作所為都害社會分裂

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲提及，徐春鶯已經出面反擊，認為賴清德可以動用國家力量檢查她是不是共產黨，如果是的話，還願意被驅逐出境，「如果不是呢？賴清德願意出來道歉嗎？」
柯文哲指出，民眾黨的選舉目標是「社會和諧、政黨和解、兩岸和平」，其中「社會和諧」部分，「我們今天看到的是一個想選總統的人，所作所為都是讓這社會不和諧、讓社會分裂」，所以徐春鶯講的話是對的，賴清德把她塑造成共產黨，就是有「貼標籤」的意涵，「如果不是，他（賴清德）要不要出來道歉？」
柯文哲也點名陸委會，要陸委會教徐春鶯放棄國籍、教台灣36萬陸配怎麼放棄國籍，「陸委會明明知道做不到，這不是很奇怪嗎？我覺得很奇怪，明明按照目前中華民國法律就是做不到，為什麼你們還講這種話」、「我每次說意識形態對一個國家的傷害，不管是（陸委會主委）邱太三、賴清德，我在他們上都看到這問題。」
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30
●活動地點：台北晶華酒店 3F宴會廳
●名額有限、滿額為止！！
●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播
手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president