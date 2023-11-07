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再為賴清德抹紅徐春鶯動怒　柯文哲：所作所為都害社會分裂

▲再為副總統賴清德抹紅徐春鶯動怒，民眾黨總統參選人柯文哲表示，賴所作所為都害社會分裂。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.07）
▲再為副總統賴清德抹紅徐春鶯動怒，民眾黨總統參選人柯文哲表示，賴所作所為都害社會分裂。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.07）

記者呂炯昌／新北報導

民眾黨不分區立委名單傳出納入中國籍配偶、台灣新住民發展協會榮譽理事長徐春鶯，引發爭議。副總統賴清德日前更指稱徐春鶯背景為共產黨員。民眾黨總統參選人柯文哲今（7）日再度痛批賴清德，一個想選總統的人，所作所為都是讓這社會不和諧、分裂。

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柯文哲今日在新莊競總舉行因應少子女化對策記者會 ，媒體詢問，昨日在高雄與大學生對談時，因為徐春鶯議題而動怒，本週討論不分區名單會不會將徐列入？柯文哲表示，此事是因為牽涉到賴清德，賴清德說徐春鶯是共產黨，內心的意涵就是一種抹紅、貼標籤。

柯文哲提及，徐春鶯已經出面反擊，認為賴清德可以動用國家力量檢查她是不是共產黨，如果是的話，還願意被驅逐出境，「如果不是呢？賴清德願意出來道歉嗎？」

柯文哲指出，民眾黨的選舉目標是「社會和諧、政黨和解、兩岸和平」，其中「社會和諧」部分，「我們今天看到的是一個想選總統的人，所作所為都是讓這社會不和諧、讓社會分裂」，所以徐春鶯講的話是對的，賴清德把她塑造成共產黨，就是有「貼標籤」的意涵，「如果不是，他（賴清德）要不要出來道歉？」 

柯文哲也點名陸委會，要陸委會教徐春鶯放棄國籍、教台灣36萬陸配怎麼放棄國籍，「陸委會明明知道做不到，這不是很奇怪嗎？我覺得很奇怪，明明按照目前中華民國法律就是做不到，為什麼你們還講這種話」、「我每次說意識形態對一個國家的傷害，不管是（陸委會主委）邱太三、賴清德，我在他們上都看到這問題。」

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