Joeman、蕾菈染毒！草爺認了很震驚 有傳訊關心籲「好好面對」
網紅 Joeman（九妹）和蕾菈夫妻昨（6）日因涉嫌吸食並持有毒品大麻遭警方逮捕，消息一出震驚各界。今日和3人都有私交的網紅草爺，直言「其實都蠻震驚的」，他都有傳訊關心，「基本上都已讀，一定心情不好嘛，都有傳，新聞這麼大，關心一下。」希望他們好好面對法律問題。昨新聞爆出，草爺自爆，公司窗口第一時間就致電給他，「很怕我是其中一個」，他強調自己沒有碰違禁品，頂多就菸酒，笑說：「我是一臉看起來容易出事。」
記者黃盈容／台北報導
草爺即將推出最新單曲〈按部就班〉，今邀請好友錢小豪一同和媒體餐敘，尷尬的是，昨爆出Joeman（九妹）和蕾菈夫妻涉嫌吸食並持有毒品大麻遭警方逮捕，草爺躲不過被追問，他坦言看到新聞，「算驚訝」，但皺眉頭表示，「不想說別人啦，好煩喔，他們應該會好好的啦，沒事啦，因為都認識不知道怎麼講。」
草爺也認了「有關心啦！希望他們都好好的，他們也是必須面對法律的問題。」傳出Joeman因涉毒將賠千萬代言費，草爺直言：「我算不出來，遇到這事情一定會賠，就面對吧！」至於Joeman會否因此影響生計，他不清楚，「天曉得他多少錢！」
近來網紅圈頻出事，大家輪流翻車，草爺嘆：「我覺得崩盤嗎？一直崩盤啊，我覺得這是可以拿來討論的話題，（大麻）很多地方開放，網路留言7成罵3成討論，大家都有對這話題討論。」
至於贊成他們之後復出拍片嗎？草爺認為沒辦法替他們做決定，「就事論事，做錯了勇於承認，要怎麼安排我不知道，人還是要吃飯，做錯事還是要工作。」
草爺認了，之前做生意場合有會聞到一些不正常的味道，「難免都會有應酬局，聞到那些味道，就直接離開，能閃就閃。」若住汽車旅館有味道也會要求換房，他有妻小從不受違禁品誘惑。