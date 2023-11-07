力挺後援會長　郭倍宏要求釋放陳乃靜讓他說清楚

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郭倍宏表示，以他對陳乃靜的認識，無法相信他會做出任何不法行為，並以日前檢調才偵辦高雄小英志工協會總會長曾睿涵涉嫌賄選，但曾睿涵卻以30萬元交保，要求檢調應以同樣標準對待陳乃靜，檢調直接對外發布新聞稿陳述相關案情，他希望能將陳乃靜交保讓陳乃靜自己出面說清楚講明白。
郭倍宏也痛批檢調片面的指控陳乃靜涉嫌不法行為，更質疑檢調搜索他的後援會總部，目的是在嚇阻他的團隊，他呼籲，檢調應該公布搜索狀，並清楚交代與提出合理說明，是以什麼樣的法條，來搜索他的後援會總部？他更以總統府員工犯法，檢調難道也會去搜索總統府嗎？還是台灣法治現在已經無所忌憚到，想做什麼都可以？只要執政黨認為好就可以？
郭倍宏更提到，在選舉這麼敏感的時機，爆發這些爭議，甚至將4年前已被偵結不起訴的案件再次拿出來起訴他，讓他痛批根本就是抹黑，質疑國家機器已全面動起來，目的就是追殺他。
郭倍宏也認為，一連串奇怪的事件，都從對手黃捷議員帶職參選還硬拗「沒有落跑」開始；黃議員既然信心滿滿必能勝選，卻又堅持不辭議員，並且還一副義正言辭樣，真是帶壞政治風氣，做了最錯誤的示範。 郭倍宏也誠懇地呼籲黃捷議員，如果對選情沒有信心、不想請辭議員落得兩頭空的話，至少未來這幾個月無法專心擔任鳳山區巿議員工作的時間，就不要支領鳳山區民的公帑，就請先宣布停領二個月的議員薪水、捐給公益吧！