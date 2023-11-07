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力挺後援會長　郭倍宏要求釋放陳乃靜讓他說清楚

▲力挺後援會長陳乃靜，郭倍宏要求釋放陳乃靜讓陳有自清的機會。(圖／記者郭凱杰攝,2023.11.07)
▲力挺後援會長陳乃靜，郭倍宏要求釋放陳乃靜讓陳有自清的機會。(圖／記者郭凱杰攝,2023.11.07)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市第6選區立委參選人郭倍宏後援會總會長、前高市議員陳乃靜，因涉嫌以每份500元價碼收購總統參選人郭台銘連署書，昨(6)日遭收押禁見，郭倍宏今（7）日召開記者會公開表態力挺陳乃靜，他並痛批司法介入選舉，要求檢調讓陳乃靜交保，自己出面說清楚講明白，以期盼社會大眾檢視這些作為是否適當。

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高雄市第6選區立委參選人郭倍宏後援會總會長陳乃靜，涉嫌指示2名陳姓男子，以海份500元代價，向不特定民眾蒐購連署書達千餘份，高雄地檢署指揮調查局福建省調查處、高雄市調查處及高雄市政府警察局苓雅分局，近日發動數波搜索，同時以涉犯《反總統副總統選舉罷免法》，將陳乃靜及2名陳姓男子，向法院聲請羈押禁見獲准。

郭倍宏表示，以他對陳乃靜的認識，無法相信他會做出任何不法行為，並以日前檢調才偵辦高雄小英志工協會總會長曾睿涵涉嫌賄選，但曾睿涵卻以30萬元交保，要求檢調應以同樣標準對待陳乃靜，檢調直接對外發布新聞稿陳述相關案情，他希望能將陳乃靜交保讓陳乃靜自己出面說清楚講明白。

郭倍宏也痛批檢調片面的指控陳乃靜涉嫌不法行為，更質疑檢調搜索他的後援會總部，目的是在嚇阻他的團隊，他呼籲，檢調應該公布搜索狀，並清楚交代與提出合理說明，是以什麼樣的法條，來搜索他的後援會總部？他更以總統府員工犯法，檢調難道也會去搜索總統府嗎？還是台灣法治現在已經無所忌憚到，想做什麼都可以？只要執政黨認為好就可以？

郭倍宏更提到，在選舉這麼敏感的時機，爆發這些爭議，甚至將4年前已被偵結不起訴的案件再次拿出來起訴他，讓他痛批根本就是抹黑，質疑國家機器已全面動起來，目的就是追殺他。

郭倍宏也認為，一連串奇怪的事件，都從對手黃捷議員帶職參選還硬拗「沒有落跑」開始；黃議員既然信心滿滿必能勝選，卻又堅持不辭議員，並且還一副義正言辭樣，真是帶壞政治風氣，做了最錯誤的示範。 郭倍宏也誠懇地呼籲黃捷議員，如果對選情沒有信心、不想請辭議員落得兩頭空的話，至少未來這幾個月無法專心擔任鳳山區巿議員工作的時間，就不要支領鳳山區民的公帑，就請先宣布停領二個月的議員薪水、捐給公益吧！

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