Joeman涉毒上片又發文！網友見「文章內容」驚呆 留言暴衝止不住
百萬YouTuber「Joeman」日前因為在家中被搜出大麻遭到檢警調查，讓他的形象一夕之間毀掉，不過在發出聲明之後，Joeman的日常並沒有被影響，包括週一正常上片外，週二中午也在IG發出新的影音內容，而且是在業配，短短不到一小時按讚數1.5萬讚、620則留言，不少網友直呼「太狠了！關不住的流量」。
記者張嘉哲/綜合報導
Joeman這波逆勢操作再掀起話題，繼日前持大麻被逮之後，Joeman晚間仍然正常在YouTube頻道上傳「Joe是要對決」的新片，不少網友留言酸他下一集要做「平價大麻以及奢華大麻的對決」等等，他則是都有看到留言，並且還按讚。
然而今（7）日，Joeman再度更新社群，同樣無關自己染毒的案件，而是憑流利口才介紹車充商品，被視為是業配文，短短不到一小時的時間，已經有1.5萬名網友按讚，不少人看到業配文正常照發，許多人紛紛留言「太狠了！關不住的流量」、「廠商夠狠」、「我看這個廠商是很勇喔」、「一秒復活！Joeman實在太神啦」。
對於涉嫌大麻被捕事件，Joeman日前發出聲明表示「對於造成社會紛擾深感遺憾與抱歉，但基於偵查不公開原則，目前尚無法透露案情細節，也請大眾尊重檢警機關調查。」
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