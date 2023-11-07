李四端非本名！自揭真名幕後故事 聞包小柏談喪女強忍淚水
資深媒體人李四端主持MOMOTV《大雲時堂》5年，訪過無數名人，他將訪問內容集結出書發行《做相信的事》、《做堅持的人》。說到最印象深刻的受訪回憶，李四端表示，訪問前年痛失愛女的包小柏，見對方談及因罕見疾病過世的女兒，李四端也不禁鼻酸「彼此都身為人父，我約略可以領悟一個父親看到20歲的女兒的離開，任何父親都受不了」，當下他幾度想落淚，但仍強忍淚水，完成訪問。他也首度曝光童年時原名是李子熹，後來改名的往事。
記者黃盈容／台北報導
67歲李四端自揭名字的幕後故事，他表示「四端」其實不是本名，他到高中才知，原來過去原名李子熹，爸媽在他3歲時，找了國文系系主任幫他改名，「說我排行老四，民國45年8月4日生，能不能找個有四的名字。教授用孟子四端的典故仁義禮智，我父親希望我一生都把仁義禮智作為上進的目標，希望我有達到一點他的理想」。
不過，這名字卻害慘他，李四端笑說，大學間教授見他名字，特別關愛，「一看到就稱讚是好名字，叫我坐到最前面說『你是班長』，那時候國文課都是早上8點，每堂課都一定要到，他也真的很照顧我，總是不避嫌地給我第一名」。
李四端從事媒體業多年，是國內最受信賴主播之一，但其實他也有戲劇演出的經驗。李四端表示，小學時期演過瓊瑤所寫的《煙雨濛濛》話劇，飾演爾傑一角。甚至在2012年曾客串演出電影《不倒翁的奇幻旅程》，與顧寶明 、金士傑有對手戲。不過後續就沒戲劇邀約，李四端直說：「沒有後來了啦，誰會投資。」