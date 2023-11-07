Joeman持毒人設翻車！內行人見「聲明稿1行」懂了：只是他不想說
百萬YouTuber「Joeman（本名翁雋明）」以及網紅夫妻蕾菈、湯宇日前因涉毒遭到逮補，被移送新北地檢署偵辦。事後三人分別都發出聲明稿，其中Joeman除了道歉還強調「基於刑事偵查不公開原則，恕無法透露案情細節」。不過就有內行人出面表示「偵查不公開受限範圍並不包括嫌疑人，只是Joeman不想講而已」，引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
Joeman持毒被捕消息曝光後，他委託律師發表聲明，表示「翁雋明已積極配合警檢機關調查完畢，案經移送台灣新北地方檢察署檢察官偵訊後，無保飭回，現已平安返家」，內容提到「對於造成社會紛擾與不安，深感遺憾與抱歉，惟基於刑事偵查不公開原則，恕無法透露案情細節，也盼大家能尊重檢警機關偵查空間」。
該份聲明被轉傳到「Dcard」上之後在起討論，有不少法律系的網友看到「偵查不公開」這行字後表示「嫌疑人或被告主動公開偵查資訊沒有違法的問題，只是他們不想說」、「嫌疑人不受限在偵查不公開的範圍內吧，應該直接澄清自己有沒有吸」。但也有網友認為「發布聲明是以律師角度的話，律師事務所就是辯護人或代理人的範疇，因此受到偵察不公開給約束」反之有人則回應「律師不能沒錯，但Joeman本人可以」。
而根據「偵查不公開作業辦法」，需服從偵查不公開原則的人只有檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人員，並不包含被告或嫌疑人在內，因此被告或嫌疑人主動公開偵查資訊也沒有違法問題。
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