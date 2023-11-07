台日田中站締結5周年 「英國貴婦」EMU100自強號風華再現
2018年台鐵局與日本信濃鐵道簽訂友好鐵路協定，台鐵EMU100型自強號與信濃鐵道115系列車互換彩繪塗裝，雙方同名車站田中站締結姊妹站。，11月12日將從彰化開行至田中站進行展示，並邀請日本長野縣沿線代表及信濃鐵道社長率隊前來一睹「英國貴婦」風采。
記者許若茵／台北報導
EMU100型電聯車台臺鐵第一款自強號，行駛初期因塗裝配色優雅，形似英國當時的城際列車，因而獲得「英國貴婦」美名。台鐵與日本信濃鐵道於2018年雙方「田中站」締結為姊妹鐵道並互換列車彩繪塗裝，今年適逢雙方締結5週年，結合田中馬地方活動盛事，台鐵局特別辦理締結慶祝活動，11月12日田中國際馬拉松賽事活動當天，將從彰化站開出EMU100型自強號電聯車，至田中站展示。
台鐵表示，活動當天於田中站大廳販售限量300份的「台日友好一日限定超值包」，每人限購2份，售完為止。超值包內含台中鐵路餐廳攜手信濃鐵道研發的限定「信州味噌排骨便當」與「同名車站友好締結紀念名片式車票」，憑紀念車票即可上車參觀並於車上享用便當。締結5周年，台鐵局精心規畫5大活動，包括「近距離捕捉列車動態運行畫面」、「完整蒐集兩種彩繪塗裝」、「親身體驗EMU魅力」、「車頭特製車銘版」與「乘務人員穿著信濃鐵道制服」，精彩可期。
台鐵說明，09:40 田中站準時開賣「台日友好一日限定超值包」及鐵道限定周邊商品。10:40 EMU100型自強號抵達田中站，11:00於車站候車室舉辦台日鐵道田中站締結5周年紀念活動，歡迎民眾及鐵道迷共襄盛舉，EMU100型於田中站內靜態展示將進行到12:10。